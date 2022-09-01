https://ria.ru/20220901/degtyarev-1813635863.html

Губернатор Хабаровского края сообщил об открытии новой школы

Губернатор Хабаровского края сообщил об открытии новой школы - РИА Новости, 01.09.2022

Губернатор Хабаровского края сообщил об открытии новой школы

День знаний ученики восьми поселений Хабаровского края встретили в новой школе в селе Мичуринское, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:52

2022-09-01T09:52

2022-09-01T10:53

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ХАБАРОВСК, 1 сен - РИА Новости. День знаний ученики восьми поселений Хабаровского края встретили в новой школе в селе Мичуринское, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона поздравил всех жителей края с Днем знаний."Сегодня День знаний встретил на торжественной линейке вместе с учениками и учителями новой школы в селе Мичуринское. Общая стоимость работ составила почти 500 миллионов рублей, из них 374 миллиона рублей - средства федерального бюджета. Здесь созданы все условия для получения знаний, занятий спортом и творчеством. Для этого предусмотрены 18 классов, тренажерный, актовый, хореографический и спортивный залы, современный радиоузел", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, новая школа приняла 357 детей из восьми сел Мичуринского поселения. Жители назвали общеобразовательное учреждение в честь известного дальневосточного писателя, русского офицера, этнографа, географа Владимира Арсеньева. Со дня его рождения в этом году исполняется 150 лет."Подарок от правительства Хабаровского края - учебная лаборатория "Ситиферма" для изучения современных агротехнологий и приобщения к основам сельского хозяйства", - отметил губернатор.Как уточняет правительство региона, современная школа построена по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Здание оснащено мебелью, необходимыми учебными пособиями и медицинским оборудованием.Отмечается, что с момента начала работы в регионе Дегтярёву удалось заручиться поддержкой федерального центра и начать строительство и ремонт школ, больниц, детских садов в крае.Так, в 2021 году завершено строительство детского сада в селе Мирное на 110 мест. Частному дошкольному учреждению "Центр развития ребенка "Маленькая страна" Хабаровска выделена федеральная субсидия в размере 5,55 миллиона рублей на создание 45 мест для детей от 1,5 до 3 лет. Введена в эксплуатацию пристройка на 20 мест к школе в селе Бриакан района имени Полины Осипенко. Завершается строительство школы на 300 мест в селе Найхин, продолжаются работы по строительству пристройки на 250 мест в городе Вяземском. На ближайшую перспективу планируется строительство еще пяти школ на условиях концессионных соглашений в Хабаровске, Комсомольске и Хабаровском районе.По данным регионального правительства, в текущем году планируется завершить строительство двух детсадов на 440 мест в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе. Начинается строительство дошкольного учреждения в Хабаровске на 320 мест на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Также привлечены федеральные средства (3,7 миллиона рублей) на создание 30 мест в негосударственном секторе.Кроме того, в прошлом году в шести школах Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Солнечного, Ульчского и имени Лазо районов отремонтированы спортивные залы, а также поставлен инвентарь в два школьных спортивных клуба. В этом году будут отремонтированы еще шесть спортзалов в Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Солнечном и Хабаровском районах, а также будет поставлен инвентарь в две школы района имени Лазо."В 2021 году мы создали условия для краевых школ-интернатов № 5 Хабаровска и №12 . Вяземского - в них открылись центры профессиональных компетенций для детей с ОВЗ. До конца года обновим оборудование в краевых школах-интернатах № 3 Комсомольска-на-Амуре, № 9 в Переяславке и № 10 в Бикине", - говорится в сообщении.В целях подготовки квалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики края обновляется материально-техническая база техникумов и колледжей. В прошлом году открыты 16 современных мастерских в четырех учреждениях (Хорский агропромышленный техникум, Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности, Хабаровский дорожно-строительный техникум, Губернаторский авиастроительный колледж Комсомольска-на-Амуре). Всего модернизирована база 40 учреждений профобразования. В этом году откроется еще 12 мастерских в Чегдомынском горно-технологическом техникуме, Комсомольском-на-Амуре судомеханическом техникуме, Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и сервиса, Хабаровском автомеханическом колледже и Хабаровском колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания.

https://ria.ru/20220901/kuzbass-1813634037.html

https://ria.ru/20220815/gladkov-1809776354.html

https://ria.ru/20220901/znaniya-1813106490.html

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