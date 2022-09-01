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Минпромторг заявил, что вакцин от COVID-19 в России будет достаточно - РИА Новости, 01.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220901/covid-19-1813607205.html
Минпромторг заявил, что вакцин от COVID-19 в России будет достаточно
Минпромторг заявил, что вакцин от COVID-19 в России будет достаточно - РИА Новости, 01.09.2022
Минпромторг заявил, что вакцин от COVID-19 в России будет достаточно
Запаса вакцин от COVID-19 в России сейчас достаточно, его хватит даже в случае увеличения темпов вакцинации, однако при необходимости их производство будет... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:22
2022-09-01T06:22
распространение коронавируса
общество
василий осьмаков
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Запаса вакцин от COVID-19 в России сейчас достаточно, его хватит даже в случае увеличения темпов вакцинации, однако при необходимости их производство будет оперативно возобновлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.Как отмечал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, производство вакцин от COVID-19 в РФ было приостановлено еще в ноябре прошлого года. Причина - снижение темпов вакцинации и формированием их значительного запаса на складах.Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса - "Спутник V", "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона — Н" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова.
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общество, василий осьмаков, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Василий Осьмаков, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Коронавирус в России
06:22 01.09.2022
 
Минпромторг заявил, что вакцин от COVID-19 в России будет достаточно

Минпромторг заявил, что вакцин от COVID-19 в России будет достаточно даже при росте спроса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампулы с вакциной "Спутник Лайт" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Запаса вакцин от COVID-19 в России сейчас достаточно, его хватит даже в случае увеличения темпов вакцинации, однако при необходимости их производство будет оперативно возобновлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
"В настоящий момент производство вакцин для профилактики COVID-19 временно не осуществляется в связи с отсутствием сформированной потребности системы здравоохранения, однако отмечаем, что производители готовы возобновить производство вакцин в короткие сроки. Ранее производителями был наработан значительный объем вакцин, позволяющий обеспечить текущие темпы вакцинации, даже в случае их резкого увеличения", - отметили в министерстве.
Как отмечал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, производство вакцин от COVID-19 в РФ было приостановлено еще в ноябре прошлого года. Причина - снижение темпов вакцинации и формированием их значительного запаса на складах.
Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса - "Спутник V", "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона — Н" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова.
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Распространение коронавирусаОбществоВасилий ОсьмаковРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Коронавирус в России
 
 
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