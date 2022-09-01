https://ria.ru/20220901/chili-1813872032.html

Несколько человек напали на брата президента Чили

Несколько человек напали на брата президента Чили - РИА Новости, 01.09.2022

Несколько человек напали на брата президента Чили

Группа людей напала на брата президента Чили Габриэля Борича Симона, есть задержанные, следует из заявления Университета Чили и сообщений радио BioBioChile. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T22:48

2022-09-01T22:48

2022-09-01T22:48

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен - РИА Новости. Группа людей напала на брата президента Чили Габриэля Борича Симона, есть задержанные, следует из заявления Университета Чили и сообщений радио BioBioChile."Сегодня в середине дня группа людей избила четырех членов нашего сообщества: Симона Борича… Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа", - отмечается в сообщении университета, рядом со зданием которого произошел инцидент.Пострадавшие были направлены в больницу.На видео, размещенном СМИ, видно, как несколько человек наносят удары Боричу руками и ногами, брат президента сопротивляется.Радио сообщает, что три человека задержаны. Причины произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20220622/provokatsiya-1797187952.html

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в мире