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Несколько человек напали на брата президента Чили - РИА Новости, 01.09.2022
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Несколько человек напали на брата президента Чили
Несколько человек напали на брата президента Чили - РИА Новости, 01.09.2022
Несколько человек напали на брата президента Чили
Группа людей напала на брата президента Чили Габриэля Борича Симона, есть задержанные, следует из заявления Университета Чили и сообщений радио BioBioChile. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:48
2022-09-01T22:48
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен - РИА Новости. Группа людей напала на брата президента Чили Габриэля Борича Симона, есть задержанные, следует из заявления Университета Чили и сообщений радио BioBioChile."Сегодня в середине дня группа людей избила четырех членов нашего сообщества: Симона Борича… Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа", - отмечается в сообщении университета, рядом со зданием которого произошел инцидент.Пострадавшие были направлены в больницу.На видео, размещенном СМИ, видно, как несколько человек наносят удары Боричу руками и ногами, брат президента сопротивляется.Радио сообщает, что три человека задержаны. Причины произошедшего выясняются.
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в мире
В мире
22:48 01.09.2022
 
Несколько человек напали на брата президента Чили

Группа людей напала на брата президента Чили Габриэля Борича Симона

© РИА Новости / Александр Соловский Сантьяго-де-Чили
Сантьяго-де-Чили - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Соловский
Сантьяго-де-Чили. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сен - РИА Новости. Группа людей напала на брата президента Чили Габриэля Борича Симона, есть задержанные, следует из заявления Университета Чили и сообщений радио BioBioChile.
"Сегодня в середине дня группа людей избила четырех членов нашего сообщества: Симона Борича… Франсиску Пальма, Хорхе Баэса и Рауля Роа", - отмечается в сообщении университета, рядом со зданием которого произошел инцидент.
Пострадавшие были направлены в больницу.
На видео, размещенном СМИ, видно, как несколько человек наносят удары Боричу руками и ногами, брат президента сопротивляется.
Радио сообщает, что три человека задержаны. Причины произошедшего выясняются.
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