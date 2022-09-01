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Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний - РИА Новости, 01.09.2022
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Шоубиз
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Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний
Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний - РИА Новости, 01.09.2022
Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний
Ольга Бузова посоветовала школьникам интенсивно учиться сейчас, потому что потом времени на знания не будет, передает "Пятый канал". РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:52
2022-09-01T13:15
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
ольга бузова
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ольга Бузова посоветовала школьникам интенсивно учиться сейчас, потому что потом времени на знания не будет, передает "Пятый канал".Если тренировать память в школьные годы, она и потом будет крепкой, добавила Бузова.В своих публикациях в социальных сетях Бузова часто цитирует поэтов и писателей. Недавно она резко ответила бывшему супругу Дмитрию Тарасову на предложение о сотрудничестве строками Иосифа Бродского.
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Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Ольга Бузова
09:52 01.09.2022 (обновлено: 13:15 01.09.2022)
 
Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний

Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний учиться сейчас

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте "Вот она я!"
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте Вот она я! - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ольга Бузова посоветовала школьникам интенсивно учиться сейчас, потому что потом времени на знания не будет, передает "Пятый канал".

"Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Потом времени не будет. Работа, дети, пеленки, потом вы будете своих детей водить в школу. И не будет времени на знания, не будет времени книжку почитать", – сообщила артистка.

Если тренировать память в школьные годы, она и потом будет крепкой, добавила Бузова.

"Чтобы все запоминать в 30, нужно память тренировать уже сейчас", – отметила Ольга.

В своих публикациях в социальных сетях Бузова часто цитирует поэтов и писателей. Недавно она резко ответила бывшему супругу Дмитрию Тарасову на предложение о сотрудничестве строками Иосифа Бродского.
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