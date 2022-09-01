09:52 01.09.2022 (обновлено: 13:15 01.09.2022)
Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний
Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний учиться сейчас
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте "Вот она я!"
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ольга Бузова посоветовала школьникам интенсивно учиться сейчас, потому что потом времени на знания не будет, передает "Пятый канал".
"Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Потом времени не будет. Работа, дети, пеленки, потом вы будете своих детей водить в школу. И не будет времени на знания, не будет времени книжку почитать", – сообщила артистка.
Если тренировать память в школьные годы, она и потом будет крепкой, добавила Бузова.
"Чтобы все запоминать в 30, нужно память тренировать уже сейчас", – отметила Ольга.
В своих публикациях в социальных сетях Бузова часто цитирует поэтов и писателей. Недавно она резко ответила бывшему супругу Дмитрию Тарасову на предложение о сотрудничестве строками Иосифа Бродского.
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