https://ria.ru/20220901/buzoa-1813632024.html

Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний

Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний - РИА Новости, 01.09.2022

Ольга Бузова дала школьникам совет ко Дню знаний

Ольга Бузова посоветовала школьникам интенсивно учиться сейчас, потому что потом времени на знания не будет, передает "Пятый канал". РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:52

2022-09-01T09:52

2022-09-01T13:15

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ольга бузова

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ольга Бузова посоветовала школьникам интенсивно учиться сейчас, потому что потом времени на знания не будет, передает "Пятый канал".Если тренировать память в школьные годы, она и потом будет крепкой, добавила Бузова.В своих публикациях в социальных сетях Бузова часто цитирует поэтов и писателей. Недавно она резко ответила бывшему супругу Дмитрию Тарасову на предложение о сотрудничестве строками Иосифа Бродского.

https://ria.ru/20220822/buzova-1811220009.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, ольга бузова