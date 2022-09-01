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Британии может потребоваться кредит МВФ, пишет Telegraph - РИА Новости, 01.09.2022
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Британии может потребоваться кредит МВФ, пишет Telegraph
Британии может потребоваться кредит МВФ, пишет Telegraph - РИА Новости, 01.09.2022
Британии может потребоваться кредит МВФ, пишет Telegraph
Великобритания из-за недальновидной политики в области энергетики рискует столкнуться с тяжелой экономической ситуацией, нищетой, политической нестабильностью,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T03:47
2022-09-01T04:35
экономика
цены на нефть
великобритания
россия
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ЛОНДОН, 1 сен — РИА Новости. Великобритания из-за недальновидной политики в области энергетики рискует столкнуться с тяжелой экономической ситуацией, нищетой, политической нестабильностью, распадом страны и финансовым крахом, что может привести к тому, что стране придется просить кредит у Международного валютного фонда (МВФ), пишет колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит.Нынешнее положение в Великобритании автор статьи сравнивает периодом Великой депрессии начала 1930-х годов.По мнению Хита, доля расходов домашних хозяйств на электроэнергию и автомобильное топливо могут вырасти с 4,5 процента в начале 2021 года до примерно 13,4 процента к апрелю следующего года, "что намного выше, чем когда-либо за последние 50 лет, включая 1970-е годы". По данным автора статьи, расходы британцев на электроэнергию могут рано или поздно достигнуть семи процентов ВВП страны.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75 процента с 1,25 процента годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла два процента. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний и аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер.
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экономика, цены на нефть, великобритания, россия, украина
Экономика, Цены на нефть, Великобритания, Россия, Украина
03:47 01.09.2022 (обновлено: 04:35 01.09.2022)
 
Британии может потребоваться кредит МВФ, пишет Telegraph

Telegraph сообщила, что Британия рискует столкнуться с тяжелым экономическим кризисом

© Unsplash / Christopher BillФунт стерлингов
Фунт стерлингов
© Unsplash / Christopher Bill
Фунт стерлингов. Архивное фото
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ЛОНДОН, 1 сен — РИА Новости. Великобритания из-за недальновидной политики в области энергетики рискует столкнуться с тяжелой экономической ситуацией, нищетой, политической нестабильностью, распадом страны и финансовым крахом, что может привести к тому, что стране придется просить кредит у Международного валютного фонда (МВФ), пишет колумнист газеты Telegraph Аллистер Хит.

"Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, новым социалистическим правительством к следующему году, распадом Великобритании, национализацией, политикой цен и доходов, карательными налогами на богатство и, в конечном счете, полным экономическим и финансовым крахом и финансовой помощью от МВФ", — отмечает Хит.

Нынешнее положение в Великобритании автор статьи сравнивает периодом Великой депрессии начала 1930-х годов.
По мнению Хита, доля расходов домашних хозяйств на электроэнергию и автомобильное топливо могут вырасти с 4,5 процента в начале 2021 года до примерно 13,4 процента к апрелю следующего года, "что намного выше, чем когда-либо за последние 50 лет, включая 1970-е годы". По данным автора статьи, расходы британцев на электроэнергию могут рано или поздно достигнуть семи процентов ВВП страны.
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В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75 процента с 1,25 процента годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла два процента. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. В стране наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний и аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер.
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