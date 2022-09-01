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Судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель в Босфорском проливе - РИА Новости, 01.09.2022
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Судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель в Босфорском проливе
Судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель в Босфорском проливе - РИА Новости, 01.09.2022
Судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель в Босфорском проливе
Судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель в Босфорском проливе, он закрыт для движения, сообщили служба береговой охраны Турции в Twitter. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:46
2022-09-01T23:59
босфор
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украина
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АНКАРА, 1 сен — РИА Новости. Судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель в Босфорском проливе, он закрыт для движения, сообщили служба береговой охраны Турции в Twitter."Буксиры Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazim Tur и катера Kegm-3, Kegm-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну Lady Zehma, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул. Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено", — говорится в заявлении.Как уточнили в офисе губернатора Стамбула, в результате ЧП никто не пострадал.Отмечается, что севшее на мель судно бросило якорь в заливе Бебек около 21:00 мск, на место происшествия направили спасательные буксиры и катера Главного управления береговой безопасности и командные группы береговой охраны.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.По оценкам заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение достигнутых соглашений позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН не раз предупреждали об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
https://ria.ru/20220823/vbros-1811660057.html
https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html
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босфор, в мире, украина, стамбул, турция, оон
Босфор, В мире, Украина, Стамбул, Турция, ООН
21:46 01.09.2022 (обновлено: 23:59 01.09.2022)
 
Судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель в Босфорском проливе

Судно, направлявшееся с Украины в Стамбул, село на мель в Босфорском проливе

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМаяк и поклонный крест на мысе Басаргина в проливе Босфор Восточный
Маяк и поклонный крест на мысе Басаргина в проливе Босфор Восточный - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Маяк и поклонный крест на мысе Басаргина в проливе Босфор Восточный. Архивное фото
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АНКАРА, 1 сен — РИА Новости. Судно, направлявшееся с Украины в Турцию, село на мель в Босфорском проливе, он закрыт для движения, сообщили служба береговой охраны Турции в Twitter.
"Буксиры Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazim Tur и катера Kegm-3, Kegm-5 были направлены на место происшествия к 173-метровому грузовому судну Lady Zehma, которое село на мель из-за отказа руля во время плавания с Украины в Стамбул. Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено", — говорится в заявлении.
Как уточнили в офисе губернатора Стамбула, в результате ЧП никто не пострадал.
Отмечается, что севшее на мель судно бросило якорь в заливе Бебек около 21:00 мск, на место происшествия направили спасательные буксиры и катера Главного управления береговой безопасности и командные группы береговой охраны.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 18:26
МИД: Запад готовит вброс о российской "диверсии" против судна с зерном
По оценкам заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение достигнутых соглашений позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН не раз предупреждали об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 01:56
Раскрыты подробности продуктовой сделки
 
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