https://ria.ru/20220901/blagoustroystvo-1813677223.html
Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября
Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2022
Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября
Городские службы провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений Москвы к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:10
2022-09-01T12:10
2022-09-01T12:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
1 сентября
благоустройство
петр бирюков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Городские службы провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений Москвы к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений. К 1 сентября завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий школ и детских садов: оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что основной целью было провести благоустройство по современным стандартам, сделать эти территории доступными для местных жителей во время школьных каникул и в выходные дни."В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение. Важной особенностью программ этого года стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установили свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей", - рассказал заммэра.Бирюков подчеркнул, что проведенное благоустройство сделает более комфортным пребывание учащихся в образовательных учреждениях и позволит горожанам активнее использовать эти территории в вечернее время для отдыха и занятий спортом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, 1 сентября, благоустройство, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, 1 сентября, Благоустройство, Петр Бирюков
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Городские службы провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений Москвы к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений. К 1 сентября завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий школ и детских садов: оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров", - заявил Бирюков
.
Он подчеркнул, что основной целью было провести благоустройство по современным стандартам, сделать эти территории доступными для местных жителей во время школьных каникул и в выходные дни.
"В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение. Важной особенностью программ этого года стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установили свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей", - рассказал заммэра.
Бирюков подчеркнул, что проведенное благоустройство сделает более комфортным пребывание учащихся в образовательных учреждениях и позволит горожанам активнее использовать эти территории в вечернее время для отдыха и занятий спортом.