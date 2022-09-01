https://ria.ru/20220901/blagoustroystvo-1813677223.html

Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября

Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2022

Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября

Городские службы провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений Москвы к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:10

2022-09-01T12:10

2022-09-01T12:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

1 сентября

благоустройство

петр бирюков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Городские службы провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений Москвы к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений. К 1 сентября завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий школ и детских садов: оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что основной целью было провести благоустройство по современным стандартам, сделать эти территории доступными для местных жителей во время школьных каникул и в выходные дни."В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение. Важной особенностью программ этого года стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установили свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей", - рассказал заммэра.Бирюков подчеркнул, что проведенное благоустройство сделает более комфортным пребывание учащихся в образовательных учреждениях и позволит горожанам активнее использовать эти территории в вечернее время для отдыха и занятий спортом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, 1 сентября, благоустройство, петр бирюков