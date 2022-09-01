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Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2022
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Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября
Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2022
Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября
Городские службы провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений Москвы к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:10
2022-09-01T12:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
1 сентября
благоустройство
петр бирюков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Городские службы провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений Москвы к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений. К 1 сентября завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий школ и детских садов: оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что основной целью было провести благоустройство по современным стандартам, сделать эти территории доступными для местных жителей во время школьных каникул и в выходные дни."В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение. Важной особенностью программ этого года стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установили свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей", - рассказал заммэра.Бирюков подчеркнул, что проведенное благоустройство сделает более комфортным пребывание учащихся в образовательных учреждениях и позволит горожанам активнее использовать эти территории в вечернее время для отдыха и занятий спортом.
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москва, городское хозяйство москвы, 1 сентября, благоустройство, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, 1 сентября, Благоустройство, Петр Бирюков
12:10 01.09.2022
 

Территории 200 образовательных учреждений обустроили в Москве к 1 сентября

CC BY 4.0 / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин / Благоустройство территории школы
Благоустройство территории школы - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Городские службы провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений Москвы к 1 сентября, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий 200 образовательных учреждений. К 1 сентября завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий школ и детских садов: оборудовали более 740 современных детских площадок и около 100 зон для воркаута, привели в порядок почти 80 футбольных полей и межшкольных стадионов. Работы проходили во всех административных округах, их общая площадь составила свыше 200 гектаров", - заявил Бирюков.
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Он подчеркнул, что основной целью было провести благоустройство по современным стандартам, сделать эти территории доступными для местных жителей во время школьных каникул и в выходные дни.
"В рамках проектов обновили существующие пешеходные дорожки и проложили новые, поставили уличную мебель, провели дополнительное озеленение. Важной особенностью программ этого года стало улучшение уличного освещения: в школьных дворах установили свыше 3,3 тысячи энергоэффективных фонарей", - рассказал заммэра.
Бирюков подчеркнул, что проведенное благоустройство сделает более комфортным пребывание учащихся в образовательных учреждениях и позволит горожанам активнее использовать эти территории в вечернее время для отдыха и занятий спортом.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы1 сентябряБлагоустройствоПетр Бирюков
 
 
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