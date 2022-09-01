22:16 01.09.2022 (обновлено: 23:02 01.09.2022)
Берлускони в первом ролике в TikTok признался, что завидует молодым
Берлускони завел аккаунт в TikTok и в первом ролике признался, что завидует молодым
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони
Депутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 1 сен - РИА Новости. Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони завёл профиль в социальной сети TikTok, в первом своём ролике обратившись к молодежи.
"На этой платформе вас, ребята, более 5 миллионов человек: и 60% из вас моложе 30 лет: я немного завидую, но все равно очень вас поздравляю", - сказал 85-летний политик.
По словам Берлускони, он завёл канал, чтобы поговорить о проблемах, которые близки его партии и касаются молодых людей.
"Мы обсудим ваше будущее и то, как мы хотим сделать Италию страной, которая может дать вам новые возможности и шанс осуществить ваши мечты", - сказал Берлускони, пообещав поговорить о пунктах программы "Вперёд, Италии" в преддверии выборов 25 сентября.
Примечательно, что в один день с Берлускони канал в TikTok открыл другой бывший премьер-министр страны, лидер партии "Живая Италия" Маттео Ренци.
"Вы скажете, только его нам не хватало", - сказал в шутку Ренци о себе, напомнив, что знаком молодому зрителю благодаря интервью на ломаном английском языке, которое стало популярным из-за его словесного оборота "Shish". Ещё Ренци рассказал о своей работе премьером, мэром Флоренции, членстве в бойскаутах и появлении в качестве футбольного арбитра.
"Но, прежде всего, я политик, который верит в политику, и если вам это подходит, мы будем тут", - сказал Ренци в ролике.
Появление Ренци и Берлускони в TikTok можно объяснить желанием политиков привлечь молодой электорат. Из крупных политических игроков в социальной сети пока отсутствует только лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта.
Согласно последним опросам, 84% избирателей считают, что проблемами молодежи не занимается ни одна политическая сила. О желании пойти на выборы в возрастной категории до 35 лет пока заявляют только 48% молодых избирателей.