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Берлускони в первом ролике в TikTok признался, что завидует молодым - РИА Новости, 01.09.2022
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Берлускони в первом ролике в TikTok признался, что завидует молодым
Берлускони в первом ролике в TikTok признался, что завидует молодым - РИА Новости, 01.09.2022
Берлускони в первом ролике в TikTok признался, что завидует молодым
Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони завёл профиль в социальной сети TikTok, в первом своём ролике обратившись к молодежи. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:16
2022-09-01T23:02
в мире
маттео ренци
энрико летта
италия
tiktok
сильвио берлускони
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РИМ, 1 сен - РИА Новости. Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони завёл профиль в социальной сети TikTok, в первом своём ролике обратившись к молодежи."На этой платформе вас, ребята, более 5 миллионов человек: и 60% из вас моложе 30 лет: я немного завидую, но все равно очень вас поздравляю", - сказал 85-летний политик.По словам Берлускони, он завёл канал, чтобы поговорить о проблемах, которые близки его партии и касаются молодых людей."Мы обсудим ваше будущее и то, как мы хотим сделать Италию страной, которая может дать вам новые возможности и шанс осуществить ваши мечты", - сказал Берлускони, пообещав поговорить о пунктах программы "Вперёд, Италии" в преддверии выборов 25 сентября.Примечательно, что в один день с Берлускони канал в TikTok открыл другой бывший премьер-министр страны, лидер партии "Живая Италия" Маттео Ренци."Вы скажете, только его нам не хватало", - сказал в шутку Ренци о себе, напомнив, что знаком молодому зрителю благодаря интервью на ломаном английском языке, которое стало популярным из-за его словесного оборота "Shish". Ещё Ренци рассказал о своей работе премьером, мэром Флоренции, членстве в бойскаутах и появлении в качестве футбольного арбитра."Но, прежде всего, я политик, который верит в политику, и если вам это подходит, мы будем тут", - сказал Ренци в ролике.Появление Ренци и Берлускони в TikTok можно объяснить желанием политиков привлечь молодой электорат. Из крупных политических игроков в социальной сети пока отсутствует только лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта.Согласно последним опросам, 84% избирателей считают, что проблемами молодежи не занимается ни одна политическая сила. О желании пойти на выборы в возрастной категории до 35 лет пока заявляют только 48% молодых избирателей.
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в мире, маттео ренци, энрико летта, италия, tiktok, сильвио берлускони
В мире, Маттео Ренци, Энрико Летта, Италия, TikTok, Сильвио Берлускони
22:16 01.09.2022 (обновлено: 23:02 01.09.2022)
 
Берлускони в первом ролике в TikTok признался, что завидует молодым

Берлускони завел аккаунт в TikTok и в первом ролике признался, что завидует молодым

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Депутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 1 сен - РИА Новости. Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр Сильвио Берлускони завёл профиль в социальной сети TikTok, в первом своём ролике обратившись к молодежи.
"На этой платформе вас, ребята, более 5 миллионов человек: и 60% из вас моложе 30 лет: я немного завидую, но все равно очень вас поздравляю", - сказал 85-летний политик.
По словам Берлускони, он завёл канал, чтобы поговорить о проблемах, которые близки его партии и касаются молодых людей.
"Мы обсудим ваше будущее и то, как мы хотим сделать Италию страной, которая может дать вам новые возможности и шанс осуществить ваши мечты", - сказал Берлускони, пообещав поговорить о пунктах программы "Вперёд, Италии" в преддверии выборов 25 сентября.
Примечательно, что в один день с Берлускони канал в TikTok открыл другой бывший премьер-министр страны, лидер партии "Живая Италия" Маттео Ренци.
"Вы скажете, только его нам не хватало", - сказал в шутку Ренци о себе, напомнив, что знаком молодому зрителю благодаря интервью на ломаном английском языке, которое стало популярным из-за его словесного оборота "Shish". Ещё Ренци рассказал о своей работе премьером, мэром Флоренции, членстве в бойскаутах и появлении в качестве футбольного арбитра.
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"Но, прежде всего, я политик, который верит в политику, и если вам это подходит, мы будем тут", - сказал Ренци в ролике.
Появление Ренци и Берлускони в TikTok можно объяснить желанием политиков привлечь молодой электорат. Из крупных политических игроков в социальной сети пока отсутствует только лидер левоцентристской Демократической партии Энрико Летта.
Согласно последним опросам, 84% избирателей считают, что проблемами молодежи не занимается ни одна политическая сила. О желании пойти на выборы в возрастной категории до 35 лет пока заявляют только 48% молодых избирателей.
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