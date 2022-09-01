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В Чехии впервые за два месяца выросли цены на бензин - РИА Новости, 01.09.2022
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В Чехии впервые за два месяца выросли цены на бензин
В Чехии впервые за два месяца выросли цены на бензин - РИА Новости, 01.09.2022
В Чехии впервые за два месяца выросли цены на бензин
Цена на бензин в Чехии после двухмесячного падения снова пошла вверх, за последние 7 дней он подорожал на 0,2 кроны (около 0,01 доллара) и сейчас продается, в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:11
2022-09-01T11:11
экономика
чехия
бензин
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ПРАГА, 1 сен – РИА Новости. Цена на бензин в Чехии после двухмесячного падения снова пошла вверх, за последние 7 дней он подорожал на 0,2 кроны (около 0,01 доллара) и сейчас продается, в среднем, за 40,54 кроны (около 1,7 доллара), средняя стоимость дизельного топлива за неделю поднялась на 2,37 кроны (около 0,1 доллара) и составляет сейчас, в среднем, 45,23 кроны (около 1,9 доллара), сообщила в четверг компания CCS, которая с 2009 года регистрирует цены на автомобильное топливо."В начале июля, в канун школьных каникул и отпусков, стоимость бензина в Чехии составляла, в среднем, 48 крон (около 2 долларов), после этого она непрерывно снижалась на фоне летнего падения спроса. Примерно тот же процесс происходил с дизельным топливом. С окончанием турсезона и возвращением домой отпускников цены традиционно пошли наверх. Эксперты ожидают, что этот процесс в ближайшие недели продолжится", - говорится в комментарии компании CCS.В 2021 году по окончании периода отпусков автомобильное топливо в Чехии стоило значительно дешевле, чем сейчас – цена бензина была меньше, в среднем, на 6,77 кроны (около 0,3 доллара), а дизельного топлива – на 13,64 кроны (около 0,6 доллара).
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экономика, чехия, бензин
Экономика, Чехия, Бензин
11:11 01.09.2022
 
В Чехии впервые за два месяца выросли цены на бензин

CCS: после двухмесячного падения цены на бензин в Чехии снова пошли вверх

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПРАГА, 1 сен – РИА Новости. Цена на бензин в Чехии после двухмесячного падения снова пошла вверх, за последние 7 дней он подорожал на 0,2 кроны (около 0,01 доллара) и сейчас продается, в среднем, за 40,54 кроны (около 1,7 доллара), средняя стоимость дизельного топлива за неделю поднялась на 2,37 кроны (около 0,1 доллара) и составляет сейчас, в среднем, 45,23 кроны (около 1,9 доллара), сообщила в четверг компания CCS, которая с 2009 года регистрирует цены на автомобильное топливо.
"В начале июля, в канун школьных каникул и отпусков, стоимость бензина в Чехии составляла, в среднем, 48 крон (около 2 долларов), после этого она непрерывно снижалась на фоне летнего падения спроса. Примерно тот же процесс происходил с дизельным топливом. С окончанием турсезона и возвращением домой отпускников цены традиционно пошли наверх. Эксперты ожидают, что этот процесс в ближайшие недели продолжится", - говорится в комментарии компании CCS.
В 2021 году по окончании периода отпусков автомобильное топливо в Чехии стоило значительно дешевле, чем сейчас – цена бензина была меньше, в среднем, на 6,77 кроны (около 0,3 доллара), а дизельного топлива – на 13,64 кроны (около 0,6 доллара).
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