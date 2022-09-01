https://ria.ru/20220901/benzin-1813656421.html

В Чехии впервые за два месяца выросли цены на бензин

В Чехии впервые за два месяца выросли цены на бензин - РИА Новости, 01.09.2022

В Чехии впервые за два месяца выросли цены на бензин

Цена на бензин в Чехии после двухмесячного падения снова пошла вверх, за последние 7 дней он подорожал на 0,2 кроны (около 0,01 доллара) и сейчас продается, в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:11

2022-09-01T11:11

2022-09-01T11:11

экономика

чехия

бензин

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ПРАГА, 1 сен – РИА Новости. Цена на бензин в Чехии после двухмесячного падения снова пошла вверх, за последние 7 дней он подорожал на 0,2 кроны (около 0,01 доллара) и сейчас продается, в среднем, за 40,54 кроны (около 1,7 доллара), средняя стоимость дизельного топлива за неделю поднялась на 2,37 кроны (около 0,1 доллара) и составляет сейчас, в среднем, 45,23 кроны (около 1,9 доллара), сообщила в четверг компания CCS, которая с 2009 года регистрирует цены на автомобильное топливо."В начале июля, в канун школьных каникул и отпусков, стоимость бензина в Чехии составляла, в среднем, 48 крон (около 2 долларов), после этого она непрерывно снижалась на фоне летнего падения спроса. Примерно тот же процесс происходил с дизельным топливом. С окончанием турсезона и возвращением домой отпускников цены традиционно пошли наверх. Эксперты ожидают, что этот процесс в ближайшие недели продолжится", - говорится в комментарии компании CCS.В 2021 году по окончании периода отпусков автомобильное топливо в Чехии стоило значительно дешевле, чем сейчас – цена бензина была меньше, в среднем, на 6,77 кроны (около 0,3 доллара), а дизельного топлива – на 13,64 кроны (около 0,6 доллара).

https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html

чехия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, чехия, бензин