https://ria.ru/20220901/baltika-1813855436.html

Алиханов предложил построить на берегу Балтики аналог "Артека"

Алиханов предложил построить на берегу Балтики аналог "Артека" - РИА Новости, 01.09.2022

Алиханов предложил построить на берегу Балтики аналог "Артека"

Калининградские власти готовы предоставить участки на первой линии побережья Балтийского моря для строительства детского образовательного центра по типу... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:51

2022-09-01T20:51

2022-09-01T20:53

общество

калининград

балтийское море

артек

владимир путин

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен – РИА Новости. Калининградские власти готовы предоставить участки на первой линии побережья Балтийского моря для строительства детского образовательного центра по типу "Артека", заявил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.Путин поддержал идею создания культурного и образовательного центра в Калининграде наподобие "Артека" и "Океана" и пообещал, что российские власти подумают над таким проектом, вопрос заключается только в деньгах.С идеей о создании нового детского центра на берегу Балтийского моря к Путину обратился один из участников открытого урока "Разговор о важном" с калининградскими школьниками."Владимир Владимирович, если позволите, мы готовы сформировать достаточно оперативно предложения по земельным участкам на первой линии моря", - сказал Алиханов.

https://ria.ru/20220901/perevozki-1813853819.html

калининград

балтийское море

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общество, калининград, балтийское море, артек, владимир путин, антон алиханов