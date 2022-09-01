https://ria.ru/20220901/baltflot-1813728699.html
Силы Балтийского флота вышли в море для испытания двух подлодок
Силы Балтийского флота вышли в море для испытания двух подлодок - РИА Новости, 01.09.2022
Силы Балтийского флота вышли в море для испытания двух подлодок
Корабли и авиация Балтийского флота России вышли в море, где заводчане будут испытывать две дизель-электрические подводные лодки "Уфа" и "Кронштадт", сообщила в РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:32
2022-09-01T14:32
2022-09-01T14:33
безопасность
кронштадт
балтийский флот вмф россии
балтийское море
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Корабли и авиация Балтийского флота России вышли в море, где заводчане будут испытывать две дизель-электрические подводные лодки "Уфа" и "Кронштадт", сообщила в четверг пресс-служба Балфтлота.Эти две подлодки относятся к разным проектам: "Уфа" относится к проекту 636 "Варшавянка", "Кронштадт" - к проекту 677 "Лада"."Морская авиация, боевые корабли, спасательные силы и суда обеспечения Балтийского флота обеспечивают проведение очередного этапа заводских ходовых испытаний новейших дизель-электрических подводных лодок "Уфа" и "Кронштадт" в морских полигонах флота", - говорится в сообщении.В морских полигонах Балтфлота экипажи подводных лодок совместно с представителями промышленности проверяют работоспособность систем и механизмов кораблей в море, испытают торпедно-ракетное вооружение, проверяют маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на максимальной скорости."После выполнения поставленных задач в море все корабли и суда возвратятся в пункт постоянного базирования – город Балтийск", - сообщил Балтфлот."Уфа" – четвертая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена в ноябре 2019 года, спущена на воду 31 марта 2022 года. Первые три подлодки серии уже приняты в состав ВМФ: головная "Петропавловск-Камчатский" была передана флоту в 2019 году, первая серийная "Волхов" - в 2020, а вторая серийная "Магадан" в октябре 2021 года. Две первые подлодки уже отправлены на Камчатку к месту постоянной дислокации, третья субмарина пока останется на Балтике.Пятую и шестую две подлодки "Можайск" и "Якутск" заложили в один день - 23 августа 2021 года. "Можайск" спустят на воду в 2023 году, "Якутск" - в 2024. Последняя подлодка серии должна быть передана флоту в 2024 году."Кронштадт" является первой серийной подлодкой проекта 677, была спущена на воду в 2018 году , передача ВМФ запланирована в 2022 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/astakhov-1812186734.html
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безопасность, кронштадт, балтийский флот вмф россии, балтийское море
Безопасность, Кронштадт, Балтийский флот ВМФ России, Балтийское море
14:32 01.09.2022 (обновлено: 14:33 01.09.2022)
Силы Балтийского флота вышли в море для испытания двух подлодок
Корабли и авиация Балтфлота вышли в море для испытания подлодок "Уфа" и "Кронштадт"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Корабли и авиация Балтийского флота России вышли в море, где заводчане будут испытывать две дизель-электрические подводные лодки "Уфа" и "Кронштадт", сообщила
в четверг пресс-служба Балфтлота.
Эти две подлодки относятся к разным проектам: "Уфа" относится к проекту 636 "Варшавянка", "Кронштадт
" - к проекту 677 "Лада".
"Морская авиация, боевые корабли, спасательные силы и суда обеспечения Балтийского флота обеспечивают проведение очередного этапа заводских ходовых испытаний новейших дизель-электрических подводных лодок "Уфа" и "Кронштадт" в морских полигонах флота", - говорится в сообщении.
В морских полигонах Балтфлота
экипажи подводных лодок совместно с представителями промышленности проверяют работоспособность систем и механизмов кораблей в море, испытают торпедно-ракетное вооружение, проверяют маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на максимальной скорости.
"После выполнения поставленных задач в море все корабли и суда возвратятся в пункт постоянного базирования – город Балтийск", - сообщил Балтфлот.
"Уфа" – четвертая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена в ноябре 2019 года, спущена на воду 31 марта 2022 года. Первые три подлодки серии уже приняты в состав ВМФ: головная "Петропавловск-Камчатский" была передана флоту в 2019 году, первая серийная "Волхов" - в 2020, а вторая серийная "Магадан" в октябре 2021 года. Две первые подлодки уже отправлены на Камчатку к месту постоянной дислокации, третья субмарина пока останется на Балтике.
Пятую и шестую две подлодки "Можайск" и "Якутск" заложили в один день - 23 августа 2021 года. "Можайск" спустят на воду в 2023 году, "Якутск" - в 2024. Последняя подлодка серии должна быть передана флоту в 2024 году.
"Кронштадт" является первой серийной подлодкой проекта 677, была спущена на воду в 2018 году , передача ВМФ запланирована в 2022 году.