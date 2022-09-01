https://ria.ru/20220901/avariya-1813827173.html

В Саратовской области город остался без воды из-за аварии после грозы

В Саратовской области город остался без воды из-за аварии после грозы - РИА Новости, 01.09.2022

В Саратовской области город остался без воды из-за аварии после грозы

Балаково, третий по величине город Саратовской области с населением около 186 тысяч человек, в четверг после грозы остался без водоснабжения из-за аварии на... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:41

2022-09-01T18:41

2022-09-01T18:41

происшествия

жкх

балаково

саратовская область

балаковский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 1 сен - РИА Новости. Балаково, третий по величине город Саратовской области с населением около 186 тысяч человек, в четверг после грозы остался без водоснабжения из-за аварии на насосной станции, сообщил зампред правительства региона - министр здравоохранения Олег Костин."В 18.45 (17.45 мск) 01 сентября 2022 года на пульт оперативного дежурного территориального центра медицины катастроф... поступила информация о том, что в 18.30 (17.30 мск) после грозы в городе Балаково вышла из строя насосная станция в результате неполадок автоматики в силовых насосах, подающих воду. В результате без воды остался весь город Балаково, включая медицинские организации города Балаково", - написал Костин в Telegram-канале.Он уточнил, что МУП "Балакововодоканал" ведет ремонтные работы, медицинские организации города продолжают работу штатно.Как сообщила администрация Балаковского района, массовое отключение воды в Балаково произошло из-за отсутствия электроснабжения на станции фильтрования, которая расположена в поселке Дзержинский, ведутся работы по восстановлению подачи электроснабжения на станцию и водоснабжения абонентам.По данным регионального главка МЧС, днем в четверг местами по Саратовской области ожидалась гроза со шквалистым усилением ветра до 15-17 метров в секунду, сильный дождь.

https://ria.ru/20220820/sobaka-1810956854.html

https://realty.ria.ru/20220901/zhkkh-1813115123.html

балаково

саратовская область

балаковский район

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происшествия, жкх, балаково, саратовская область, балаковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)