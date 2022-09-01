https://ria.ru/20220901/ateist-1813707889.html

Лукашенко рассказал, как понял, что не может быть атеистом

Лукашенко рассказал, как понял, что не может быть атеистом - РИА Новости, 01.09.2022

Лукашенко рассказал, как понял, что не может быть атеистом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в молодости читал лекции по атеистической пропаганде, и понял, что не может быть атеистом. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:26

2022-09-01T13:26

2022-09-01T13:27

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александр лукашенко

религия

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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в молодости читал лекции по атеистической пропаганде, и понял, что не может быть атеистом."Когда я был совсем молодым человеком, лектором, меня пригласили в обком партии и утвердили лектором по атеистической пропаганде. Я пытался читать эти лекции и однажды столкнулся в Копысе со священником, с которым у нас был затеян резкий разговор. Я с ним спорил-спорил, а потом вышел и подумал: боже, какой я слабак по сравнению с обычными священнослужителями, не говоря о великих людях", - рассказал Лукашенко в ходе открытого урока для школьников в четверг.По его словам, "на этом моя атеистическая пропаганда закончилась". "Я понял, что это не мое дело, и что я не должен быть атеистом", - признался президент Белоруссии.При этом глава белорусского государства отметил, что в Белоруссии Бог был всегда. "Мы не можем упрекнуть наше прежнее руководство в том, что они были бесами какими-то, или еще хуже", - сказал белорусский президент.

https://ria.ru/20220901/soros-1813706738.html

https://ria.ru/20220826/lukashenko-1812320770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, александр лукашенко, религия