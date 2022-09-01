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Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/artilleriya-1813872962.html
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении - РИА Новости, 01.09.2022
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении
Российские военнослужащие, работающие на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:54
2022-09-01T23:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
россия
украина
донбасс
владимир путин
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ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие, работающие на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777, сообщил РИА Новости командир артиллерийского подразделения."Слаженная работа разведки, арткорректировщика и артиллерийских подразделений ВС России позволили нам обнаружить и уничтожить готовую к работе гаубицу противника М777", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что работа по уничтожению орудия противника велась из РСЗО БМ-21 "Град".Ранее в четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении взвода американских гаубиц М777 в районе села Андреевка в Херсонской области.США и их партнеры по НАТО поставляют Киеву гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков республик Донбасса, из-за чего гибнут мирные жители. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью ВКС.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин заявил, что ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевских властей. Конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской, где создали новые администрации. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html
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украина
донбасс
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вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донбасс, владимир путин, в мире, херсонская область , нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, В мире, Херсонская область , НАТО, Вооруженные силы Украины
22:54 01.09.2022 (обновлено: 23:50 01.09.2022)
 
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении

Российские артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М777 на Харьковском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyГаубица М777
Гаубица М777 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Гаубица М777. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие, работающие на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777, сообщил РИА Новости командир артиллерийского подразделения.
"Слаженная работа разведки, арткорректировщика и артиллерийских подразделений ВС России позволили нам обнаружить и уничтожить готовую к работе гаубицу противника М777", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что работа по уничтожению орудия противника велась из РСЗО БМ-21 "Град".
Ранее в четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении взвода американских гаубиц М777 в районе села Андреевка в Херсонской области.
Позиции 107-го батальона армии ДНР в Марьинке - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 08:00Специальная военная операция на Украине
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США и их партнеры по НАТО поставляют Киеву гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков республик Донбасса, из-за чего гибнут мирные жители. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью ВКС.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин заявил, что ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевских властей. Конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской, где создали новые администрации. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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