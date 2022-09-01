https://ria.ru/20220901/artilleriya-1813872962.html

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении - РИА Новости, 01.09.2022

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении

Российские военнослужащие, работающие на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T22:54

2022-09-01T22:54

2022-09-01T23:50

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ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие, работающие на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777, сообщил РИА Новости командир артиллерийского подразделения."Слаженная работа разведки, арткорректировщика и артиллерийских подразделений ВС России позволили нам обнаружить и уничтожить готовую к работе гаубицу противника М777", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что работа по уничтожению орудия противника велась из РСЗО БМ-21 "Град".Ранее в четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении взвода американских гаубиц М777 в районе села Андреевка в Херсонской области.США и их партнеры по НАТО поставляют Киеву гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков республик Донбасса, из-за чего гибнут мирные жители. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью ВКС.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин заявил, что ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевских властей. Конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской, где создали новые администрации. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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