https://ria.ru/20220901/artilleriya-1813872962.html
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении - РИА Новости, 01.09.2022
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении
Российские военнослужащие, работающие на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T22:54
2022-09-01T22:54
2022-09-01T23:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
россия
украина
донбасс
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801790488_0:55:3170:1838_1920x0_80_0_0_1cc4eb5168f21979237c36e56ae70f93.jpg
ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие, работающие на Харьковском направлении, уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777, сообщил РИА Новости командир артиллерийского подразделения."Слаженная работа разведки, арткорректировщика и артиллерийских подразделений ВС России позволили нам обнаружить и уничтожить готовую к работе гаубицу противника М777", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что работа по уничтожению орудия противника велась из РСЗО БМ-21 "Град".Ранее в четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении взвода американских гаубиц М777 в районе села Андреевка в Херсонской области.США и их партнеры по НАТО поставляют Киеву гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков республик Донбасса, из-за чего гибнут мирные жители. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью ВКС.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин заявил, что ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевских властей. Конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской, где создали новые администрации. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донбасс
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801790488_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_faf0e331e7499172edb834cffeddf59e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, россия, украина, донбасс, владимир путин, в мире, херсонская область , нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, В мире, Херсонская область , НАТО, Вооруженные силы Украины
22:54 01.09.2022 (обновлено: 23:50 01.09.2022)
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу М777 на Харьковском направлении
Российские артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М777 на Харьковском направлении