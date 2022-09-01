https://ria.ru/20220901/arest-1813629711.html

США решили арестовать находящийся в России Boeing "Лукойла"

США решили арестовать находящийся в России Boeing "Лукойла" - РИА Новости, 01.09.2022

США решили арестовать находящийся в России Boeing "Лукойла"

Суд в США санкционировал арест принадлежащего компании "Лукойл" и находящегося в России самолета Boeing-737 за нарушение антироссийских санкций, сообщает... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:19

2022-09-01T09:19

2022-09-01T09:22

россия

сша

лукойл

техас

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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Суд в США санкционировал арест принадлежащего компании "Лукойл" и находящегося в России самолета Boeing-737 за нарушение антироссийских санкций, сообщает Минюст.Добавляется, что суд южного округа Техаса санкционировал изъятие на основании нарушения федерального закона, говорится в сообщении."Согласно судебным документам, "Лукойл" владеет самолетом Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером производителя 34865, который летал в Россию и вылетал из нее в нарушение санкций Министерства торговли против России", - говорится в сообщении.В США, по данным Минюста, самолет в последний раз был в марте 2019 года, а сейчас находится в России.

https://ria.ru/20220808/samolet-1808182753.html

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сша

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, лукойл, техас