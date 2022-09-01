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США решили арестовать находящийся в России Boeing "Лукойла" - РИА Новости, 01.09.2022
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США решили арестовать находящийся в России Boeing "Лукойла"
США решили арестовать находящийся в России Boeing "Лукойла" - РИА Новости, 01.09.2022
США решили арестовать находящийся в России Boeing "Лукойла"
Суд в США санкционировал арест принадлежащего компании "Лукойл" и находящегося в России самолета Boeing-737 за нарушение антироссийских санкций, сообщает... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:19
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россия
сша
лукойл
техас
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Суд в США санкционировал арест принадлежащего компании "Лукойл" и находящегося в России самолета Boeing-737 за нарушение антироссийских санкций, сообщает Минюст.Добавляется, что суд южного округа Техаса санкционировал изъятие на основании нарушения федерального закона, говорится в сообщении."Согласно судебным документам, "Лукойл" владеет самолетом Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером производителя 34865, который летал в Россию и вылетал из нее в нарушение санкций Министерства торговли против России", - говорится в сообщении.В США, по данным Минюста, самолет в последний раз был в марте 2019 года, а сейчас находится в России.
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россия, сша, лукойл, техас
Россия, США, ЛУКОЙЛ, Техас
09:19 01.09.2022 (обновлено: 09:22 01.09.2022)
 
США решили арестовать находящийся в России Boeing "Лукойла"

Суд в США санкционировал арест находящегося в России самолета Boeing-737 компании "Лукойл"

© РИА Новости / Роман Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737
Самолет Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Самолет Boeing 737. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Суд в США санкционировал арест принадлежащего компании "Лукойл" и находящегося в России самолета Boeing-737 за нарушение антироссийских санкций, сообщает Минюст.
"США получили ордер на арест самолета Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО "Лукойл", - говорится в сообщении.
Добавляется, что суд южного округа Техаса санкционировал изъятие на основании нарушения федерального закона, говорится в сообщении.
"Согласно судебным документам, "Лукойл" владеет самолетом Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером производителя 34865, который летал в Россию и вылетал из нее в нарушение санкций Министерства торговли против России", - говорится в сообщении.
В США, по данным Минюста, самолет в последний раз был в марте 2019 года, а сейчас находится в России.
Андрей Скоч - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 22:07
США получили ордер на изъятие самолета, якобы принадлежащего депутату Скочу
 
РоссияСШАЛУКОЙЛТехас
 
 
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