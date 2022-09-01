https://ria.ru/20220901/alimenty-1813761235.html

В Москве взыскали три миллиона рублей алиментов с отца девочки-инвалида

В Москве взыскали три миллиона рублей алиментов с отца девочки-инвалида - РИА Новости, 01.09.2022

В Москве взыскали три миллиона рублей алиментов с отца девочки-инвалида

Московские приставы взыскали 3 миллиона рублей с мужчины, бросившего дочь-инвалида, на ее содержание, продав имевшиеся у него земельные участки, сообщает... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:48

2022-09-01T15:48

2022-09-01T15:48

общество

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

уфссп россии по москве

алименты

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Московские приставы взыскали 3 миллиона рублей с мужчины, бросившего дочь-инвалида, на ее содержание, продав имевшиеся у него земельные участки, сообщает пресс-служба столичного главка ФССП РФ.Отмечается, что мужчина отказался участвовать в жизни дочери-инвалида после ее рождения. Бывшая жена вынуждена была обратиться в суд, чтобы получать от него алименты, но даже это не помогло. В результате сумма долга составила более трех миллионов рублей.Пристав выяснил, что у должника есть земельные участки, на которые был наложен запрет на регистрацию. После того, как женщине оказали помощь в получении положительного решения суда для взыскания участков, имущество было распродано в счет оплаты долга."Денежные средства в размере свыше 3 млн рублей перечислены матери на содержание девочки. Права ребенка восстановлены. Контроль над исполнением обязательств по выплате отцом алиментов продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

https://realty.ria.ru/20220328/alimenty-1779395684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), уфссп россии по москве, алименты