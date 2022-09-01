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В Москве взыскали три миллиона рублей алиментов с отца девочки-инвалида - РИА Новости, 01.09.2022
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В Москве взыскали три миллиона рублей алиментов с отца девочки-инвалида
В Москве взыскали три миллиона рублей алиментов с отца девочки-инвалида - РИА Новости, 01.09.2022
В Москве взыскали три миллиона рублей алиментов с отца девочки-инвалида
Московские приставы взыскали 3 миллиона рублей с мужчины, бросившего дочь-инвалида, на ее содержание, продав имевшиеся у него земельные участки, сообщает... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:48
2022-09-01T15:48
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
уфссп россии по москве
алименты
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Московские приставы взыскали 3 миллиона рублей с мужчины, бросившего дочь-инвалида, на ее содержание, продав имевшиеся у него земельные участки, сообщает пресс-служба столичного главка ФССП РФ.Отмечается, что мужчина отказался участвовать в жизни дочери-инвалида после ее рождения. Бывшая жена вынуждена была обратиться в суд, чтобы получать от него алименты, но даже это не помогло. В результате сумма долга составила более трех миллионов рублей.Пристав выяснил, что у должника есть земельные участки, на которые был наложен запрет на регистрацию. После того, как женщине оказали помощь в получении положительного решения суда для взыскания участков, имущество было распродано в счет оплаты долга."Денежные средства в размере свыше 3 млн рублей перечислены матери на содержание девочки. Права ребенка восстановлены. Контроль над исполнением обязательств по выплате отцом алиментов продолжается", - говорится в сообщении ведомства.
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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), уфссп россии по москве, алименты
Общество, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), УФССП России по Москве, алименты
15:48 01.09.2022
 
В Москве взыскали три миллиона рублей алиментов с отца девочки-инвалида

В Москве взыскали три миллиона рублей алиментов с отца, бросившего ребенка-инвалида

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Московские приставы взыскали 3 миллиона рублей с мужчины, бросившего дочь-инвалида, на ее содержание, продав имевшиеся у него земельные участки, сообщает пресс-служба столичного главка ФССП РФ.
Отмечается, что мужчина отказался участвовать в жизни дочери-инвалида после ее рождения. Бывшая жена вынуждена была обратиться в суд, чтобы получать от него алименты, но даже это не помогло. В результате сумма долга составила более трех миллионов рублей.
Пристав выяснил, что у должника есть земельные участки, на которые был наложен запрет на регистрацию. После того, как женщине оказали помощь в получении положительного решения суда для взыскания участков, имущество было распродано в счет оплаты долга.
"Денежные средства в размере свыше 3 млн рублей перечислены матери на содержание девочки. Права ребенка восстановлены. Контроль над исполнением обязательств по выплате отцом алиментов продолжается", - говорится в сообщении ведомства.
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ОбществоФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)УФССП России по Москвеалименты
 
 
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