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Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений Новака

Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений Новака - РИА Новости, 01.09.2022

Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений Новака

Акции "Лукойла" растут более чем на 7%, "Башнефти" - почти на 5%, "Роснефти" вышли в плюс после заявлений вице-премьера Александра Новака, следует из данных... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:28

2022-09-01T17:28

2022-09-01T17:56

экономика

башнефть

роснефть

лукойл

россия

нефть

акции

александр новак

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Акции "Лукойла" растут более чем на 7%, "Башнефти" - почти на 5%, "Роснефти" вышли в плюс после заявлений вице-премьера Александра Новака, следует из данных Московской биржи.К 17.40 мск акции "Лукойла" растут на 7,11%, до 4573,5 рубля и уже поднимались выше 4600 рублей, впервые с 16 мая. Акции "Башнефти" растут на 4,98%, до 1085,5 рубля, а бумаги "Роснефти" перешли к росту после негативного старта торгов и дорожают на 0,82%, до 371 рубля.Также бумаги "Газпрома" замедлили темпы снижения и теряют 2,34%, до 249,04 рубля. До заявления Новака акции компании снижались на 2,68%.Новак ранее в четверг заявил журналистам, что идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. При этом он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно об этом абсурде.Российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи, заявил также вице-премьер, добавив добыча нефти и конденсата в России по итогам 2022 года может составить 520-525 миллионов тонн - практически на уровне прошлогодних 524 миллионов тонн.Кроме того он отметил, что Россия поддерживает продолжение сделки ОПЕК+ после 2022 года, вопрос будет обсуждаться альянсом осенью.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, башнефть, роснефть, лукойл, россия, нефть, акции, александр новак