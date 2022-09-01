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Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений Новака
Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений Новака - РИА Новости, 01.09.2022
Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений Новака
Акции "Лукойла" растут более чем на 7%, "Башнефти" - почти на 5%, "Роснефти" вышли в плюс после заявлений вице-премьера Александра Новака, следует из данных... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:28
2022-09-01T17:28
2022-09-01T17:56
экономика
башнефть
роснефть
лукойл
россия
нефть
акции
александр новак
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Акции "Лукойла" растут более чем на 7%, "Башнефти" - почти на 5%, "Роснефти" вышли в плюс после заявлений вице-премьера Александра Новака, следует из данных Московской биржи.К 17.40 мск акции "Лукойла" растут на 7,11%, до 4573,5 рубля и уже поднимались выше 4600 рублей, впервые с 16 мая. Акции "Башнефти" растут на 4,98%, до 1085,5 рубля, а бумаги "Роснефти" перешли к росту после негативного старта торгов и дорожают на 0,82%, до 371 рубля.Также бумаги "Газпрома" замедлили темпы снижения и теряют 2,34%, до 249,04 рубля. До заявления Новака акции компании снижались на 2,68%.Новак ранее в четверг заявил журналистам, что идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. При этом он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно об этом абсурде.Российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи, заявил также вице-премьер, добавив добыча нефти и конденсата в России по итогам 2022 года может составить 520-525 миллионов тонн - практически на уровне прошлогодних 524 миллионов тонн.Кроме того он отметил, что Россия поддерживает продолжение сделки ОПЕК+ после 2022 года, вопрос будет обсуждаться альянсом осенью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, башнефть, роснефть, лукойл, россия, нефть, акции, александр новак
Экономика, Башнефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Россия, Нефть, Акции, Александр Новак
17:28 01.09.2022 (обновлено: 17:56 01.09.2022)
Акции российских нефтяных компаний выросли после заявлений Новака
Акции "Лукойла", "Башнефти" и "Роснефти" выросли после заявлений вице-премьера Новака