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В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/aes-1813703438.html
В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва опасается провокаций с украинской стороны во время визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, но заинтересована в том, чтобы миссия прибыла на Запорожскую АЭС,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:12
2022-09-01T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
россия
дмитрий песков
украина
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва опасается провокаций с украинской стороны во время визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, но заинтересована в том, чтобы миссия прибыла на Запорожскую АЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы. Мы это видим. Предпринимаются другие попытки дестабилизировать ситуацию. Но, по-прежнему, мы ждем эту миссию и готовы взаимодействовать, и мы заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию", - сказал Песков журналистам.
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в мире, магатэ, россия, дмитрий песков, украина, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:12 01.09.2022 (обновлено: 13:19 01.09.2022)
 
В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Песков заявил, что Россия заинтересована в прибытии миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

© AP Photo / Efrem LukatskyГруппа инспекторов МАГАТЭ на Украине
Группа инспекторов МАГАТЭ на Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Группа инспекторов МАГАТЭ на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва опасается провокаций с украинской стороны во время визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, но заинтересована в том, чтобы миссия прибыла на Запорожскую АЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы. Мы это видим. Предпринимаются другие попытки дестабилизировать ситуацию. Но, по-прежнему, мы ждем эту миссию и готовы взаимодействовать, и мы заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию", - сказал Песков журналистам.
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30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭРоссияДмитрий ПесковУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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