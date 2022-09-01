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В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва опасается провокаций с украинской стороны во время визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, но заинтересована в том, чтобы миссия прибыла на Запорожскую АЭС,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:12

2022-09-01T13:12

2022-09-01T13:19

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва опасается провокаций с украинской стороны во время визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, но заинтересована в том, чтобы миссия прибыла на Запорожскую АЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы. Мы это видим. Предпринимаются другие попытки дестабилизировать ситуацию. Но, по-прежнему, мы ждем эту миссию и готовы взаимодействовать, и мы заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию", - сказал Песков журналистам.

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Кирилл Волков

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