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В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022
В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва опасается провокаций с украинской стороны во время визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, но заинтересована в том, чтобы миссия прибыла на Запорожскую АЭС,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:12
2022-09-01T13:12
2022-09-01T13:19
специальная военная операция на украине
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запорожская аэс
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москва опасается провокаций с украинской стороны во время визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, но заинтересована в том, чтобы миссия прибыла на Запорожскую АЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что не прекращаются совершенно варварские провокационные обстрелы. Мы это видим. Предпринимаются другие попытки дестабилизировать ситуацию. Но, по-прежнему, мы ждем эту миссию и готовы взаимодействовать, и мы заинтересованы в том, чтобы эта миссия прибыла на станцию", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:12 01.09.2022 (обновлено: 13:19 01.09.2022)
В Кремле выразили заинтересованность в прибытии миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Песков заявил, что Россия заинтересована в прибытии миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС