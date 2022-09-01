https://ria.ru/20220901/abkhaziya-1813815087.html

Президент Абхазии опроверг слухи о продаже земли иностранцам

Президент Абхазии опроверг слухи о продаже земли иностранцам - РИА Новости, 01.09.2022

Президент Абхазии опроверг слухи о продаже земли иностранцам

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в четверг к народу республики в связи с обеспокоенностью в обществе по поводу разрешения продажи земли иностранным... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:03

2022-09-01T18:03

2022-09-01T18:12

россия

абхазия

аслан бжания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570462133_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_68ce51d24bbb30e47cc721780f131aa4.jpg

СУХУМ, 1 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в четверг к народу республики в связи с обеспокоенностью в обществе по поводу разрешения продажи земли иностранным гражданам, заявив, что "ни о какой форме продажи не может идти речь".Ранее абхазские активисты обратились к Бжании с просьбой не ратифицировать соглашение о передаче России госдачи "Пицунда"."Уважаемые граждане Республики Абхазия! Обращаюсь к вам в связи с возникшей в обществе обеспокоенностью, вызванной домыслами, слухами и банальной ложью, касающихся темы так называемой "продажи земли"… Никак не желая комментировать слухи, обращусь к фактам… Ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазия не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат", - говорится в заявлении.В своём обращении президент сослался на Конституцию Абхазии, в которой четко прописано, что "земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в республике как основа жизни и деятельности ее граждан". Бжания напомнил, что президент Абхазии является гарантом исполнения Конституции, и пообещал со всей ответственностью выполнять возложенные на него обязанности.Ранее посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил в интервью РИА Новости, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по госдаче "Пицунда" отразится на стремлении России инвестировать в такие масштабные проекты как строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция железной дороги. Он также подчеркнул, что Россия не планирует приватизировать госдачу "Пицунда" или передавать ее частным лицам.

https://ria.ru/20220826/abkhaziya-1812254345.html

https://ria.ru/20220826/abkhaziya-1812246856.html

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, абхазия, аслан бжания, в мире