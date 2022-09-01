18:03 01.09.2022 (обновлено: 18:12 01.09.2022)
Президент Абхазии опроверг слухи о продаже земли иностранцам
Президент Бжания: в Республике Абхазия земля не продается
Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 1 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в четверг к народу республики в связи с обеспокоенностью в обществе по поводу разрешения продажи земли иностранным гражданам, заявив, что "ни о какой форме продажи не может идти речь".
Ранее абхазские активисты обратились к Бжании с просьбой не ратифицировать соглашение о передаче России госдачи "Пицунда".
"Уважаемые граждане Республики Абхазия! Обращаюсь к вам в связи с возникшей в обществе обеспокоенностью, вызванной домыслами, слухами и банальной ложью, касающихся темы так называемой "продажи земли"… Никак не желая комментировать слухи, обращусь к фактам… Ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазия не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат", - говорится в заявлении.
В своём обращении президент сослался на Конституцию Абхазии, в которой четко прописано, что "земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в республике как основа жизни и деятельности ее граждан". Бжания напомнил, что президент Абхазии является гарантом исполнения Конституции, и пообещал со всей ответственностью выполнять возложенные на него обязанности.
Ранее посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил в интервью РИА Новости, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по госдаче "Пицунда" отразится на стремлении России инвестировать в такие масштабные проекты как строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция железной дороги. Он также подчеркнул, что Россия не планирует приватизировать госдачу "Пицунда" или передавать ее частным лицам.