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Президент Абхазии опроверг слухи о продаже земли иностранцам - РИА Новости, 01.09.2022
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Президент Абхазии опроверг слухи о продаже земли иностранцам
Президент Абхазии опроверг слухи о продаже земли иностранцам - РИА Новости, 01.09.2022
Президент Абхазии опроверг слухи о продаже земли иностранцам
Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в четверг к народу республики в связи с обеспокоенностью в обществе по поводу разрешения продажи земли иностранным... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:03
2022-09-01T18:12
россия
абхазия
аслан бжания
в мире
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СУХУМ, 1 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в четверг к народу республики в связи с обеспокоенностью в обществе по поводу разрешения продажи земли иностранным гражданам, заявив, что "ни о какой форме продажи не может идти речь".Ранее абхазские активисты обратились к Бжании с просьбой не ратифицировать соглашение о передаче России госдачи "Пицунда"."Уважаемые граждане Республики Абхазия! Обращаюсь к вам в связи с возникшей в обществе обеспокоенностью, вызванной домыслами, слухами и банальной ложью, касающихся темы так называемой "продажи земли"… Никак не желая комментировать слухи, обращусь к фактам… Ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазия не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат", - говорится в заявлении.В своём обращении президент сослался на Конституцию Абхазии, в которой четко прописано, что "земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в республике как основа жизни и деятельности ее граждан". Бжания напомнил, что президент Абхазии является гарантом исполнения Конституции, и пообещал со всей ответственностью выполнять возложенные на него обязанности.Ранее посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил в интервью РИА Новости, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по госдаче "Пицунда" отразится на стремлении России инвестировать в такие масштабные проекты как строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция железной дороги. Он также подчеркнул, что Россия не планирует приватизировать госдачу "Пицунда" или передавать ее частным лицам.
https://ria.ru/20220826/abkhaziya-1812254345.html
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россия, абхазия, аслан бжания, в мире
Россия, Абхазия, Аслан Бжания, В мире
18:03 01.09.2022 (обновлено: 18:12 01.09.2022)
 
Президент Абхазии опроверг слухи о продаже земли иностранцам

Президент Бжания: в Республике Абхазия земля не продается

© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 1 сен - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился в четверг к народу республики в связи с обеспокоенностью в обществе по поводу разрешения продажи земли иностранным гражданам, заявив, что "ни о какой форме продажи не может идти речь".
Ранее абхазские активисты обратились к Бжании с просьбой не ратифицировать соглашение о передаче России госдачи "Пицунда".
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"Уважаемые граждане Республики Абхазия! Обращаюсь к вам в связи с возникшей в обществе обеспокоенностью, вызванной домыслами, слухами и банальной ложью, касающихся темы так называемой "продажи земли"… Никак не желая комментировать слухи, обращусь к фактам… Ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазия не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат", - говорится в заявлении.
В своём обращении президент сослался на Конституцию Абхазии, в которой четко прописано, что "земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в республике как основа жизни и деятельности ее граждан". Бжания напомнил, что президент Абхазии является гарантом исполнения Конституции, и пообещал со всей ответственностью выполнять возложенные на него обязанности.
Ранее посол России в Абхазии Михаил Шургалин заявил в интервью РИА Новости, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по госдаче "Пицунда" отразится на стремлении России инвестировать в такие масштабные проекты как строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция железной дороги. Он также подчеркнул, что Россия не планирует приватизировать госдачу "Пицунда" или передавать ее частным лицам.
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