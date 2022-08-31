https://ria.ru/20220831/zhivotnovodstvo-1813346616.html

Ленобласть – лидер племенного животноводства России

Ленобласть – лидер племенного животноводства России - РИА Новости, 31.08.2022

Ленобласть – лидер племенного животноводства России

Ленинградская область стала лидером племенной работы в России – ежегодно регион продает около 5,5 тысячи голов высокопродуктивных молочных коров, сообщил... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:45

2022-08-31T10:45

2022-08-31T10:45

ленинградская область

волховский район

волосовский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Ленинградская область стала лидером племенной работы в России – ежегодно регион продает около 5,5 тысячи голов высокопродуктивных молочных коров, сообщил заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.По его словам, ежегодно лучшие эксперты мира оценивают областных животных по основным породным показателям."Молочное животноводство — одна из основ экономики агропромышленного комплекса (АПК) региона. Область особо поддерживает племенную работу селекционеров. Только в этом году субсидии на племенное дело составили 950 миллионов рублей, всего с начала года сельхозпроизводители региона получили 4,2 миллиарда рублей господдержки", — сказал чиновник.Он отметил, что Ленинградская область десятилетиями развивает селекционную базу, и сегодня 89% животных в регионе имеют статус племенных."Мы готовы делиться опытом, знанием и поголовьем", — отметил Малащенко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, победительницей XIХ областной выставки племенных животных "Белые ночи" среди коров голштинской породы стала корова из племзавода "Гомонтово" Волосовского района. Лучшей среди животных айрширской породы оказалась корова из хозяйства "Новоладожский" Волховского района. Победители традиционно представят область на всероссийской выставке "Золотая осень" в Москве.

https://ria.ru/20220826/investitsii-1812308434.html

волховский район

волосовский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волховский район, волосовский район