https://ria.ru/20220831/zhara-1813584934.html

Жара в Италии привела к росту смертности в июле на 29 процентов

Жара в Италии привела к росту смертности в июле на 29 процентов - РИА Новости, 31.08.2022

Жара в Италии привела к росту смертности в июле на 29 процентов

Жара, установившаяся этим летом на Апеннинах, за июль привела к избыточной смертности в 29%, затронув все возрастные категории старше 65 лет, сообщило... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:33

2022-08-31T22:33

2022-08-31T22:33

всемирная метеорологическая организация

флорида

италия

афины

здоровье - общество

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РИМ, 31 авг – РИА Новости. Жара, установившаяся этим летом на Апеннинах, за июль привела к избыточной смертности в 29%, затронув все возрастные категории старше 65 лет, сообщило министерство здравоохранения Италии.Избыточная смертность показывает превышение фактического числа умерших за определенный временной период над ожидаемым. Анализ минздрава коснулся 33 крупных городов, где наибольшие последствия ощутили представители самых пожилых слоев населения старше 85 лет. В северных городах избыточная смертность среди них составила 41%, в центре и на юге Италии - 35%.В июле специалисты национального Института исследования атмосферы и климата (Isac) сообщили, что за первые семь месяцев 2022 года в Италии были зарегистрированы столь высокие температуры, что этот год может стать самым жарким за всю более чем 200-летнюю историю метеонаблюдений на Апеннинах. Ученые затем сообщили, что прошедший июль стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений, уступив только аномальному месяцу 2003 года.Метеорологи зафиксировали в июле рекордную среднюю температуру: она на 2,26 градуса выше, чем средняя температура за период с 1800 года. Что касается первых семи месяцев текущего года, то этот показатель превышает средний на 0,98 градуса.В начале августа 2021 года температура воздуха в сицилийском селении Флорида достигла 48,8 градуса. Таким образом, был побит общеевропейский рекорд, который, по данным Всемирной метеорологической организации, держался с июля 1977 года, когда в Афинах были зафиксированы 48 градусов жары.

https://ria.ru/20220831/zhara-1813492218.html

https://ria.ru/20220830/frantsiya-1813201173.html

флорида

италия

афины

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всемирная метеорологическая организация, флорида, италия, афины, здоровье - общество