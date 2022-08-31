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Вильфанд назвал причины аномальной августовской жары в Москве - РИА Новости, 31.08.2022
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Вильфанд назвал причины аномальной августовской жары в Москве
Вильфанд назвал причины аномальной августовской жары в Москве - РИА Новости, 31.08.2022
Вильфанд назвал причины аномальной августовской жары в Москве
Аномальная жара в этом августе в Москва вызвана тем, что столица оказалась в теплой части антициклона, дополнительным фактором стало большое количество... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:06
2022-08-31T17:06
погода
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аномальная жара в этом августе в Москва вызвана тем, что столица оказалась в теплой части антициклона, дополнительным фактором стало большое количество привлекающих солнце высотных домов, заявил РИА Новости в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее в среду Вильфанд заявил, что август в Москве в 2022 году стал самым жарким за 144-летний период наблюдений. Он напомнил, что в этом месяце температура воздуха в Москве в течение восьми дней прогревалась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа."Это (аномальная жара в Москве – ред.) связано с антициклоном. Дело в том, что именно летом антициклональная погода способствует тому, что прогревается подстилающая поверхность. Почему? При антициклоне нисходящее движение воздуха, которое не дает возможность формироваться облакам, и это значит, что солнечные лучи прогревают почву. К тому же Москва находилась не просто в антициклоне, а в теплой части этого антициклона", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.Вильфанд отметил, что этим летом воздух в теплой части антициклона шел со стороны Ближнего Востока и Центральной Азии, в том числе таких стран, как Туркмения и Иран, где температура летом стабильно прогревается до 40-50 градусов по Цельсию.Другой причиной аномальной жары в Москве синоптик назвал большое количество стоящих в городе высотных домов."Большинство людей думает, что воздух прогревается от солнечных лучей – ничего подобного! Воздух толерантен, то есть безразличен к солнечной энергии - нагреваются твердые тела. Стены высотных домов нагреваются при малооблачной погоде, и это тепло передается в приземный слой воздуха. Сумма этих факторов привела нас к такой жаркой погоде", - пояснил Вильфанд.
https://ria.ru/20220831/pogoda-1813466487.html
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погода, общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Погода, Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
17:06 31.08.2022
 
Вильфанд назвал причины аномальной августовской жары в Москве

Вильфанд заявил, что теплый антициклон вызвал аномальную жару в Москве в августе

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛюди возле центрального входа на ВДНХ в Москве
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аномальная жара в этом августе в Москва вызвана тем, что столица оказалась в теплой части антициклона, дополнительным фактором стало большое количество привлекающих солнце высотных домов, заявил РИА Новости в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее в среду Вильфанд заявил, что август в Москве в 2022 году стал самым жарким за 144-летний период наблюдений. Он напомнил, что в этом месяце температура воздуха в Москве в течение восьми дней прогревалась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа.
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"Это (аномальная жара в Москве – ред.) связано с антициклоном. Дело в том, что именно летом антициклональная погода способствует тому, что прогревается подстилающая поверхность. Почему? При антициклоне нисходящее движение воздуха, которое не дает возможность формироваться облакам, и это значит, что солнечные лучи прогревают почву. К тому же Москва находилась не просто в антициклоне, а в теплой части этого антициклона", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Вильфанд отметил, что этим летом воздух в теплой части антициклона шел со стороны Ближнего Востока и Центральной Азии, в том числе таких стран, как Туркмения и Иран, где температура летом стабильно прогревается до 40-50 градусов по Цельсию.
Другой причиной аномальной жары в Москве синоптик назвал большое количество стоящих в городе высотных домов.
"Большинство людей думает, что воздух прогревается от солнечных лучей – ничего подобного! Воздух толерантен, то есть безразличен к солнечной энергии - нагреваются твердые тела. Стены высотных домов нагреваются при малооблачной погоде, и это тепло передается в приземный слой воздуха. Сумма этих факторов привела нас к такой жаркой погоде", - пояснил Вильфанд.
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