https://ria.ru/20220831/zhara-1813492218.html

Вильфанд назвал причины аномальной августовской жары в Москве

Вильфанд назвал причины аномальной августовской жары в Москве - РИА Новости, 31.08.2022

Вильфанд назвал причины аномальной августовской жары в Москве

Аномальная жара в этом августе в Москва вызвана тем, что столица оказалась в теплой части антициклона, дополнительным фактором стало большое количество... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:06

2022-08-31T17:06

2022-08-31T17:06

погода

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Аномальная жара в этом августе в Москва вызвана тем, что столица оказалась в теплой части антициклона, дополнительным фактором стало большое количество привлекающих солнце высотных домов, заявил РИА Новости в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее в среду Вильфанд заявил, что август в Москве в 2022 году стал самым жарким за 144-летний период наблюдений. Он напомнил, что в этом месяце температура воздуха в Москве в течение восьми дней прогревалась выше 30 градусов, что является "фантастически рекордным значением" для августа."Это (аномальная жара в Москве – ред.) связано с антициклоном. Дело в том, что именно летом антициклональная погода способствует тому, что прогревается подстилающая поверхность. Почему? При антициклоне нисходящее движение воздуха, которое не дает возможность формироваться облакам, и это значит, что солнечные лучи прогревают почву. К тому же Москва находилась не просто в антициклоне, а в теплой части этого антициклона", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.Вильфанд отметил, что этим летом воздух в теплой части антициклона шел со стороны Ближнего Востока и Центральной Азии, в том числе таких стран, как Туркмения и Иран, где температура летом стабильно прогревается до 40-50 градусов по Цельсию.Другой причиной аномальной жары в Москве синоптик назвал большое количество стоящих в городе высотных домов."Большинство людей думает, что воздух прогревается от солнечных лучей – ничего подобного! Воздух толерантен, то есть безразличен к солнечной энергии - нагреваются твердые тела. Стены высотных домов нагреваются при малооблачной погоде, и это тепло передается в приземный слой воздуха. Сумма этих факторов привела нас к такой жаркой погоде", - пояснил Вильфанд.

https://ria.ru/20220831/pogoda-1813466487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр