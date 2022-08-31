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На Западе раскрыли, кто стоит за Зеленским - РИА Новости, 01.09.2022
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На Западе раскрыли, кто стоит за Зеленским
На Западе раскрыли, кто стоит за Зеленским - РИА Новости, 01.09.2022
На Западе раскрыли, кто стоит за Зеленским
Соединенные Штаты ответственны за все происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий, заявил бывший советник министра обороны США... РИА Новости, 01.09.2022
2022-08-31T21:39
2022-09-01T09:17
в мире
сергей лавров
сша
украина
киев
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты ответственны за все происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.По мнению полковника, Белый дом срывает мирное урегулирование конфликта. И даже если украинцы в один момент захотят завершить кризис путем дипломатии, Соединенные Штаты не позволят им этого сделать.Как ранее заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Киев саботирует переговорный процесс: Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз заявляли, что Россию нужно "победить на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от диалога.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, сергей лавров, сша, украина, киев, россия
В мире, Сергей Лавров, США, Украина, Киев, Россия
21:39 31.08.2022 (обновлено: 09:17 01.09.2022)
 
На Западе раскрыли, кто стоит за Зеленским

Полковник Макгрегор заявил, что США координируют действия президента Украины Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты ответственны за все происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.

"Россия правильно считает, что США стоят за всем. <…> На самом деле именно Вашингтон задает темп на Западе. Вашингтон стоит за Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться", — сказал он.

По мнению полковника, Белый дом срывает мирное урегулирование конфликта. И даже если украинцы в один момент захотят завершить кризис путем дипломатии, Соединенные Штаты не позволят им этого сделать.
Как ранее заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Киев саботирует переговорный процесс: Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз заявляли, что Россию нужно "победить на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от диалога.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Солдаты спецназа США - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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