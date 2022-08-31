https://ria.ru/20220831/zelenskiy-1813578733.html

На Западе раскрыли, кто стоит за Зеленским

На Западе раскрыли, кто стоит за Зеленским - РИА Новости, 01.09.2022

На Западе раскрыли, кто стоит за Зеленским

Соединенные Штаты ответственны за все происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий, заявил бывший советник министра обороны США... РИА Новости, 01.09.2022

2022-08-31T21:39

2022-08-31T21:39

2022-09-01T09:17

в мире

сергей лавров

сша

украина

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806035320_0:51:3070:1779_1920x0_80_0_0_e35c317f447bd7ca75c063386116f4ee.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты ответственны за все происходящее на Украине, так как именно они диктуют Киеву план действий, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.По мнению полковника, Белый дом срывает мирное урегулирование конфликта. И даже если украинцы в один момент захотят завершить кризис путем дипломатии, Соединенные Штаты не позволят им этого сделать.Как ранее заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Киев саботирует переговорный процесс: Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз заявляли, что Россию нужно "победить на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Москва никогда не отказывалась от диалога.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220831/armiya-1813473960.html

сша

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сергей лавров, сша, украина, киев, россия