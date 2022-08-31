https://ria.ru/20220831/zavod-1813349632.html

Минский тракторный завод готов увеличить поставки на российский рынок

Минский тракторный завод готов увеличить поставки на российский рынок - РИА Новости, 31.08.2022

Минский тракторный завод готов увеличить поставки на российский рынок

Одной из задач Минского тракторного завода (МТЗ) является увеличение поставок в Россию и наращивание доли белорусской тракторной техники на российском рынке до... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:50

2022-08-31T10:50

2022-08-31T10:50

союзное государство

белоруссия

россия

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813346955_0:346:2629:1825_1920x0_80_0_0_4b5c65e72e45132ea4b5cd705197cc83.jpg

МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Одной из задач Минского тракторного завода (МТЗ) является увеличение поставок в Россию и наращивание доли белорусской тракторной техники на российском рынке до 70 процентов, сообщил журналистам генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.Журналисты Союзного государства принимают участие в экспертно-медийном туре "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь."Нам бы хотелось иметь долю российского рынка около 70 процентов, сейчас она чуть больше 60 процентов. Рассчитываем быть шире представлены не только в сельском, но в лесном хозяйстве, в коммунальной сфере", - сказал гендиректор.Вовк отметил, что в нынешней ситуации МТЗ стал активнее расширять присутствие на российском рынке. "Если раньше мы не были представлены в лесном хозяйстве, то сегодня наша техника работает и в этом направлении. Сегодня на базе трактора мы делаем спецмашины. Пользуется популярностью и техника для коммунального хозяйства", - сказал он. Также российские потребители заинтересованы в покупке техники для зимних видов спорта – ратраков, льдозаливочных машин.Гендиректор отметил, что в этом году Минский тракторный завод планирует произвести около 40 тысяч тракторов. По холдингу "МТЗ-ХОЛДИНГ" объем производства составит около 52 единиц тракторной техники, включая мини-тракторы и мотоблоки."Минский тракторный завод – экспортоориентированное предприятие, поэтому мы стремимся расширять свое присутствие в глобальном масштабе. Несомненно, развитие рынков сбыта требует серьезного внимания, сегодня нужны новые технические решения, новые комплектующие и, главное, наличие профессионального сервиса. Важно найти партнера, который бы смог полностью соответствовать требованиям реализации тракторной техники, осуществлять грамотный сервис", - отметил Вовк.Говоря о новых проектах, гендиректор отметил производство техники на газомоторном топливе. Один из таких проектов реализуется на базе ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан" совместно с Минским моторным заводом и компанией АО "РариТЭК Холдинг".Ещё один перспективный проект – беспилотный трактор BELARUS 3523i, разработанный Минским тракторным заводом совместно с Национальной академией наук Беларуси."Мы создали один из мощнейших тракторов-беспилотников. В этом году мы впервые продемонстрировали его вне Беларуси – на выставке в Казани. Безусловно, у этого проекта есть будущее. Но оно возможно только если будут созданы условия для работы беспилотной техники - инфраструктура, цифровая карта полей, устойчивый сигнал 5G и, несомненно, опытные кадры", - сказал Вовк.

https://ria.ru/20220830/tekhnika-1813267534.html

https://ria.ru/20220830/srutnik-1813263737.html

белоруссия

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, казань