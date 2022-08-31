16:10 31.08.2022 (обновлено: 18:00 31.08.2022)
Украинские войска открыли огонь по береговой линии Энергодара
ВСУ наносят артудары по береговой линии Энергодара неподалеку от Запорожской АЭС
Береговая линия и Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь в непосредственной близости к Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Нацформирования ВСУ наносят массированный артиллерийский удар по береговой линии Энергодара", — говорится в заявлении.
Власти зафиксировали 23 артиллерийских удара. По предварительным данным, используется 155-миллиметровая американская гаубичная артиллерия М777.
Информации о пострадавших не поступало, экстренные службы находятся в готовности.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.