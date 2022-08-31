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Украинские войска открыли огонь по береговой линии Энергодара - РИА Новости, 31.08.2022
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Украинские войска открыли огонь по береговой линии Энергодара
Украинские войска открыли огонь по береговой линии Энергодара - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские войска открыли огонь по береговой линии Энергодара
Украинские войска открыли массированный огонь в непосредственной близости к Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:10
2022-08-31T18:00
в мире
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь в непосредственной близости к Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба городской администрации."Нацформирования ВСУ наносят массированный артиллерийский удар по береговой линии Энергодара", — говорится в заявлении.Власти зафиксировали 23 артиллерийских удара. По предварительным данным, используется 155-миллиметровая американская гаубичная артиллерия М777.Информации о пострадавших не поступало, экстренные службы находятся в готовности.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар
В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар
16:10 31.08.2022 (обновлено: 18:00 31.08.2022)
 
Украинские войска открыли огонь по береговой линии Энергодара

ВСУ наносят артудары по береговой линии Энергодара неподалеку от Запорожской АЭС

© AFP 2022 / Ed JonesБереговая линия и Запорожская АЭС в Энергодаре
Береговая линия и Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
Береговая линия и Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь в непосредственной близости к Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Нацформирования ВСУ наносят массированный артиллерийский удар по береговой линии Энергодара", — говорится в заявлении.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Запорожье. 31 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Глава МАГАТЭ назвал предотвращение ядерной аварии на ЗАЭС своей миссией
Власти зафиксировали 23 артиллерийских удара. По предварительным данным, используется 155-миллиметровая американская гаубичная артиллерия М777.
Информации о пострадавших не поступало, экстренные службы находятся в готовности.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 10:30
В МИД рассчитывают, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС поможет остановить Киев
 
В миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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