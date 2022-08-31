https://ria.ru/20220831/zaes-1813466683.html

Украинские войска открыли огонь по береговой линии Энергодара

Украинские войска открыли огонь по береговой линии Энергодара - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские войска открыли огонь по береговой линии Энергодара

Украинские войска открыли массированный огонь в непосредственной близости к Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:10

2022-08-31T16:10

2022-08-31T18:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска открыли массированный огонь в непосредственной близости к Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба городской администрации."Нацформирования ВСУ наносят массированный артиллерийский удар по береговой линии Энергодара", — говорится в заявлении.Власти зафиксировали 23 артиллерийских удара. По предварительным данным, используется 155-миллиметровая американская гаубичная артиллерия М777.Информации о пострадавших не поступало, экстренные службы находятся в готовности.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220831/zaes-1813472434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар