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Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов - РИА Новости, 31.08.2022
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Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов
Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов - РИА Новости, 31.08.2022
Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов
Два энергоблока работают на Запорожской АЭС в среду на 60 и 80 процентов соответственно, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:48
2022-08-31T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Два энергоблока работают на Запорожской АЭС в среду на 60 и 80 процентов соответственно, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий."На Запорожской АЭС работают пятый и шестой энергоблоки на 60 и 80 процентов соответственно", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев – Live".
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар
В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар
10:48 31.08.2022 (обновлено: 11:03 31.08.2022)
 
Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов

Балицкий заявил, что два энергоблока на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов соответственно

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Два энергоблока работают на Запорожской АЭС в среду на 60 и 80 процентов соответственно, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий.
"На Запорожской АЭС работают пятый и шестой энергоблоки на 60 и 80 процентов соответственно", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев – Live".
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
 
В миреЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодар
 
 
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