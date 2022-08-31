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Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов

Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов - РИА Новости, 31.08.2022

Энергоблоки на ЗАЭС работают на 60 и 80 процентов

Два энергоблока работают на Запорожской АЭС в среду на 60 и 80 процентов соответственно, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:48

2022-08-31T10:48

2022-08-31T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Два энергоблока работают на Запорожской АЭС в среду на 60 и 80 процентов соответственно, сообщил глава администрации области Евгений Балицкий."На Запорожской АЭС работают пятый и шестой энергоблоки на 60 и 80 процентов соответственно", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев – Live".

https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар