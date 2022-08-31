03:10 31.08.2022 (обновлено: 03:39 31.08.2022)
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара в ожидании делегации МАГАТЭ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 31 авг — РИА Новости. Украинские военизированные формирования, ожидая визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, увеличили интенсивность обстрелов по территории станции и по расположенному рядом со ней городу Энергодар, передает корреспондент РИА Новости.
Вчера украинские военные выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории несколько десятков снарядов.
"К концу рабочего дня на главной проходной АЭС достаточно тихо, но чувствуется и напряженность. По ту сторону Днепра слышна работа украинской артиллерии — и куда именно она ударит "с той стороны", никто не знает", — сообщил журналист.
Сотрудники станции после окончания рабочего дня стараются как можно быстрее дойти до своих машин или автобуса, понимая, что снаряд может прилететь и в головное здание станции. Напоминает о такой опасности обгоревший фасад здания напротив ворот АЭС, уточнил корреспондент.
Жители Энергодара при этом напуганы еще больше: в минувшее воскресенье украинские военные открыли огонь по жилым кварталам города, пострадали девять человек, напомнил журналист.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ пройдет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.
По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.
Накануне после обстрела ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто обстреливает атомную электростанцию. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Она самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.