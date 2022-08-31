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ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара - РИА Новости, 31.08.2022
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ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара - РИА Новости, 31.08.2022
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара
Украинские военизированные формирования, ожидая визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, увеличили интенсивность обстрелов по территории станции и по расположенному... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T03:10
2022-08-31T03:39
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
энергодар
россия
украина
магатэ
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 31 авг — РИА Новости. Украинские военизированные формирования, ожидая визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, увеличили интенсивность обстрелов по территории станции и по расположенному рядом со ней городу Энергодар, передает корреспондент РИА Новости.Вчера украинские военные выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории несколько десятков снарядов."К концу рабочего дня на главной проходной АЭС достаточно тихо, но чувствуется и напряженность. По ту сторону Днепра слышна работа украинской артиллерии — и куда именно она ударит "с той стороны", никто не знает", — сообщил журналист.Сотрудники станции после окончания рабочего дня стараются как можно быстрее дойти до своих машин или автобуса, понимая, что снаряд может прилететь и в головное здание станции. Напоминает о такой опасности обгоревший фасад здания напротив ворот АЭС, уточнил корреспондент.Жители Энергодара при этом напуганы еще больше: в минувшее воскресенье украинские военные открыли огонь по жилым кварталам города, пострадали девять человек, напомнил журналист.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ пройдет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Накануне после обстрела ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто обстреливает атомную электростанцию. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Она самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), энергодар, россия, украина, магатэ, запорожская аэс
В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Энергодар, Россия, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
03:10 31.08.2022 (обновлено: 03:39 31.08.2022)
 
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара в ожидании делегации МАГАТЭ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 31 авг — РИА Новости. Украинские военизированные формирования, ожидая визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, увеличили интенсивность обстрелов по территории станции и по расположенному рядом со ней городу Энергодар, передает корреспондент РИА Новости.
Вчера украинские военные выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории несколько десятков снарядов.
"К концу рабочего дня на главной проходной АЭС достаточно тихо, но чувствуется и напряженность. По ту сторону Днепра слышна работа украинской артиллерии — и куда именно она ударит "с той стороны", никто не знает", — сообщил журналист.
Сотрудники станции после окончания рабочего дня стараются как можно быстрее дойти до своих машин или автобуса, понимая, что снаряд может прилететь и в головное здание станции. Напоминает о такой опасности обгоревший фасад здания напротив ворот АЭС, уточнил корреспондент.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Жители Энергодара при этом напуганы еще больше: в минувшее воскресенье украинские военные открыли огонь по жилым кварталам города, пострадали девять человек, напомнил журналист.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ пройдет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.
По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.
Адальби Шхагошев
Вчера, 17:14
Киев готовит провокацию к визиту МАГАТЭ на ЗАЭС, заявил депутат Госдумы
Накануне после обстрела ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто обстреливает атомную электростанцию. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Она самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 17:49
Власти Запорожской области отвергли предложение остановить реакторы ЗАЭС
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ЭнергодарРоссияУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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