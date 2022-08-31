https://ria.ru/20220831/zaes-1813305566.html

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара - РИА Новости, 31.08.2022

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара

Украинские военизированные формирования, ожидая визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, увеличили интенсивность обстрелов по территории станции и по расположенному... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T03:10

2022-08-31T03:10

2022-08-31T03:39

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

энергодар

россия

украина

магатэ

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_1d3ef70f0f91f178c3c29442c936811c.jpg

ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 31 авг — РИА Новости. Украинские военизированные формирования, ожидая визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, увеличили интенсивность обстрелов по территории станции и по расположенному рядом со ней городу Энергодар, передает корреспондент РИА Новости.Вчера украинские военные выпустили по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории несколько десятков снарядов."К концу рабочего дня на главной проходной АЭС достаточно тихо, но чувствуется и напряженность. По ту сторону Днепра слышна работа украинской артиллерии — и куда именно она ударит "с той стороны", никто не знает", — сообщил журналист.Сотрудники станции после окончания рабочего дня стараются как можно быстрее дойти до своих машин или автобуса, понимая, что снаряд может прилететь и в головное здание станции. Напоминает о такой опасности обгоревший фасад здания напротив ворот АЭС, уточнил корреспондент.Жители Энергодара при этом напуганы еще больше: в минувшее воскресенье украинские военные открыли огонь по жилым кварталам города, пострадали девять человек, напомнил журналист.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что инспекция МАГАТЭ пройдет на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, миссия уже выехала в Запорожскую область. Делегация состоит из "примерно полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью". В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что делегация заедет через зону, подконтрольную Вооруженным силам Украины.Накануне после обстрела ВСУ снаряд пробил крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо. При этом в ООН заявили, что не знают, кто обстреливает атомную электростанцию. В свою очередь, представитель Пентагона не исключил, что огонь ведут именно украинские войска, но назвал его ответным.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Она самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта станция находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

https://ria.ru/20220830/provokatsiya-1813222265.html

https://ria.ru/20220830/zaes-1813232400.html

энергодар

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), энергодар, россия, украина, магатэ, запорожская аэс