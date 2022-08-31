https://ria.ru/20220831/yaroslavl-1813482178.html

В Ярославле анонсировали завершение ремонта Дома актера в сентябре

В Ярославле анонсировали завершение ремонта Дома актера в сентябре - РИА Новости, 31.08.2022

В Ярославле анонсировали завершение ремонта Дома актера в сентябре

Ремонт здания Дома актера, который создают в Ярославле по поручению президента РФ Владимира Путина, будет завершен в сентябре, сообщает правительство... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:46

2022-08-31T16:46

2022-08-31T16:46

ярославская область

общество

россия

ярославская область

ярославль

михаил евраев

игорь щеголев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Ремонт здания Дома актера, который создают в Ярославле по поручению президента РФ Владимира Путина, будет завершен в сентябре, сообщает правительство Ярославской области.Сообщается, что полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и врио губернатора Михаил Евраев оценили ход работ по ремонту и реставрации здания для Дома актера в областном центре. Посещение состоялось в рамках визита полпреда в Ярославскую область.Как сообщает областное правительство, контролирующее ход ремонта, на сегодняшний день готовность объекта составляет 83%. Отремонтированы фасады здания по улицам Андропова и Максимова. В здании усилены стропильные конструкции кровли, заменены оконные блоки на первом и втором этажах, смонтированы системы внутреннего отопления, вентиляции, электроснабжения. Сейчас мастера выполняют отделочные работы внутренних помещений, монтируют систему охранно-пожарной сигнализации, реставрируют парадную лестницу и зрительный зал, ремонтируют фасад со стороны двора. Начата поставка оборудования."Завершение ремонтно-реставрационных работ запланировано на сентябрь 2022 года. Далее начнутся монтажные и пусконаладочные работы сценического, звукового и светового оборудования", - говорится в сообщении.Врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что ключевая задача для правительства региона - запустить проекты, обеспечивающие культурное развитие детей и молодежи, создать площадку для самореализации творческих людей. "Планируем, что здесь артисты профессиональных и любительских театров будут реализовывать совместные творческие проекты, проводить балы, фестивали, мастер-классы для молодых актеров. Рассчитываем, что Дом актера будет принимать ежегодно более 15 тысяч зрителей", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.В здании планируется разместить две организации: областной Дом актера и областной Дом народного творчества. По информации правительства региона, начало творческого сезона запланировано на ноябрь 2022 года.Работа по созданию Дома актера проводится правительством Ярославской области по поручению президента РФ Владимира Путина. С просьбой об этом к главе государства обратились деятели театрального искусства на встрече в Ярославле. Средства на ремонт здания под Дом Актера были выделены из резервного фонда президента Российской Федерации.

https://ria.ru/20220627/kosmos-1798464454.html

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россия

ярославская область

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, ярославская область, ярославль, михаил евраев, игорь щеголев