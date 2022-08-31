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В Ярославле анонсировали завершение ремонта Дома актера в сентябре - РИА Новости, 31.08.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20220831/yaroslavl-1813482178.html
В Ярославле анонсировали завершение ремонта Дома актера в сентябре
В Ярославле анонсировали завершение ремонта Дома актера в сентябре - РИА Новости, 31.08.2022
В Ярославле анонсировали завершение ремонта Дома актера в сентябре
Ремонт здания Дома актера, который создают в Ярославле по поручению президента РФ Владимира Путина, будет завершен в сентябре, сообщает правительство... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:46
2022-08-31T16:46
ярославская область
общество
россия
ярославская область
ярославль
михаил евраев
игорь щеголев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Ремонт здания Дома актера, который создают в Ярославле по поручению президента РФ Владимира Путина, будет завершен в сентябре, сообщает правительство Ярославской области.Сообщается, что полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и врио губернатора Михаил Евраев оценили ход работ по ремонту и реставрации здания для Дома актера в областном центре. Посещение состоялось в рамках визита полпреда в Ярославскую область.Как сообщает областное правительство, контролирующее ход ремонта, на сегодняшний день готовность объекта составляет 83%. Отремонтированы фасады здания по улицам Андропова и Максимова. В здании усилены стропильные конструкции кровли, заменены оконные блоки на первом и втором этажах, смонтированы системы внутреннего отопления, вентиляции, электроснабжения. Сейчас мастера выполняют отделочные работы внутренних помещений, монтируют систему охранно-пожарной сигнализации, реставрируют парадную лестницу и зрительный зал, ремонтируют фасад со стороны двора. Начата поставка оборудования."Завершение ремонтно-реставрационных работ запланировано на сентябрь 2022 года. Далее начнутся монтажные и пусконаладочные работы сценического, звукового и светового оборудования", - говорится в сообщении.Врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что ключевая задача для правительства региона - запустить проекты, обеспечивающие культурное развитие детей и молодежи, создать площадку для самореализации творческих людей. "Планируем, что здесь артисты профессиональных и любительских театров будут реализовывать совместные творческие проекты, проводить балы, фестивали, мастер-классы для молодых актеров. Рассчитываем, что Дом актера будет принимать ежегодно более 15 тысяч зрителей", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.В здании планируется разместить две организации: областной Дом актера и областной Дом народного творчества. По информации правительства региона, начало творческого сезона запланировано на ноябрь 2022 года.Работа по созданию Дома актера проводится правительством Ярославской области по поручению президента РФ Владимира Путина. С просьбой об этом к главе государства обратились деятели театрального искусства на встрече в Ярославле. Средства на ремонт здания под Дом Актера были выделены из резервного фонда президента Российской Федерации.
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общество, россия, ярославская область, ярославль, михаил евраев, игорь щеголев
Ярославская область, Общество, Россия, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Игорь Щеголев
16:46 31.08.2022
 
В Ярославле анонсировали завершение ремонта Дома актера в сентябре

Правительство Ярославской области пообещало закончить ремонт Дома актера в сентябре

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВид набережной Ярославля
Вид набережной Ярославля - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Ремонт здания Дома актера, который создают в Ярославле по поручению президента РФ Владимира Путина, будет завершен в сентябре, сообщает правительство Ярославской области.
Сообщается, что полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и врио губернатора Михаил Евраев оценили ход работ по ремонту и реставрации здания для Дома актера в областном центре. Посещение состоялось в рамках визита полпреда в Ярославскую область.
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Как сообщает областное правительство, контролирующее ход ремонта, на сегодняшний день готовность объекта составляет 83%. Отремонтированы фасады здания по улицам Андропова и Максимова. В здании усилены стропильные конструкции кровли, заменены оконные блоки на первом и втором этажах, смонтированы системы внутреннего отопления, вентиляции, электроснабжения. Сейчас мастера выполняют отделочные работы внутренних помещений, монтируют систему охранно-пожарной сигнализации, реставрируют парадную лестницу и зрительный зал, ремонтируют фасад со стороны двора. Начата поставка оборудования.
"Завершение ремонтно-реставрационных работ запланировано на сентябрь 2022 года. Далее начнутся монтажные и пусконаладочные работы сценического, звукового и светового оборудования", - говорится в сообщении.
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Врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, что ключевая задача для правительства региона - запустить проекты, обеспечивающие культурное развитие детей и молодежи, создать площадку для самореализации творческих людей. "Планируем, что здесь артисты профессиональных и любительских театров будут реализовывать совместные творческие проекты, проводить балы, фестивали, мастер-классы для молодых актеров. Рассчитываем, что Дом актера будет принимать ежегодно более 15 тысяч зрителей", - цитирует врио губернатора пресс-служба областного правительства.
В здании планируется разместить две организации: областной Дом актера и областной Дом народного творчества. По информации правительства региона, начало творческого сезона запланировано на ноябрь 2022 года.
Работа по созданию Дома актера проводится правительством Ярославской области по поручению президента РФ Владимира Путина. С просьбой об этом к главе государства обратились деятели театрального искусства на встрече в Ярославле. Средства на ремонт здания под Дом Актера были выделены из резервного фонда президента Российской Федерации.
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