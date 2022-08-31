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Несколько сотен издательств примут участие в Московской книжной ярмарке - РИА Новости, 31.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220831/yarmarka-1813398159.html
Несколько сотен издательств примут участие в Московской книжной ярмарке
Несколько сотен издательств примут участие в Московской книжной ярмарке - РИА Новости, 31.08.2022
Несколько сотен издательств примут участие в Московской книжной ярмарке
Более 300 издательств будут представлены на Международной московской книжной ярмарке, рассказала замначальника отдела поддержки литературного процесса, книжных... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:44
2022-08-31T14:44
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Более 300 издательств будут представлены на Международной московской книжной ярмарке, рассказала замначальника отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Юлия Гнездилова.По словам Гнездиловой, ярмарка будет доступна читателям и гостям с 11 утра до девяти вечера. Она отметила, что будет объемная детская программа — в нее войдут более 70 мероприятий. Среди них тематические выставки, мастер-классы, лекции. В ходе деловой программы состоятся отраслевая конференция "Книжный рынок России" и круглый стол "Национальная литература в контексте современного процесса России". Также запланирован VI Международный конгресс переводчиков художественной литературы.Как подчеркнула Гнездилова, ярмарка по-прежнему остается международной. Традиционно в рамках ММКЯ пройдет ряд премий. Запланированы церемонии награждения победителей 19-го Международного конкурса государств-участников СНГ, конкурса профессионального мастерства "Ревизор" и I сезона литературной премии "Наука побеждать", которая была учреждена в ходе международного кинофестиваля "Дни военно-исторического кино"."Официальное открытие ярмарки и главная премиальная церемония — "Книга года", вынесены на, можно сказать, нулевой день ярмарки. Они состоятся уже завтра — 1 сентября", — заключила Гнездилова.Ярмарка пройдет 2-5 сентября.
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Культура, Новости культуры, Книги, Армения, Белоруссия, СНГ, Иран, Москва, куда сходить
14:44 31.08.2022
 
Несколько сотен издательств примут участие в Московской книжной ярмарке

Более 300 издательств примут участие в Московской книжной ярмарке 2-5 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковская международная книжная выставка-ярмарка
Московская международная книжная выставка-ярмарка - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Более 300 издательств будут представлены на Международной московской книжной ярмарке, рассказала замначальника отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Юлия Гнездилова.
"Пройдет более 350 мероприятий. По традиции, главными гостями и героями станут писатели и их книги — более 100 авторов примут участие в ярмарке", — сказала она на пресс-конференции.
По словам Гнездиловой, ярмарка будет доступна читателям и гостям с 11 утра до девяти вечера. Она отметила, что будет объемная детская программа — в нее войдут более 70 мероприятий. Среди них тематические выставки, мастер-классы, лекции.
В ходе деловой программы состоятся отраслевая конференция "Книжный рынок России" и круглый стол "Национальная литература в контексте современного процесса России". Также запланирован VI Международный конгресс переводчиков художественной литературы.
Как подчеркнула Гнездилова, ярмарка по-прежнему остается международной.
"Мы ждем гостей из Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая", — сказала она, добавив, что также на мероприятие прибудет замминистра культуры и исламской ориентации Ирана, а также делегация иранских писателей.
Традиционно в рамках ММКЯ пройдет ряд премий. Запланированы церемонии награждения победителей 19-го Международного конкурса государств-участников СНГ, конкурса профессионального мастерства "Ревизор" и I сезона литературной премии "Наука побеждать", которая была учреждена в ходе международного кинофестиваля "Дни военно-исторического кино".
"Официальное открытие ярмарки и главная премиальная церемония — "Книга года", вынесены на, можно сказать, нулевой день ярмарки. Они состоятся уже завтра — 1 сентября", — заключила Гнездилова.
Ярмарка пройдет 2-5 сентября.
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