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Несколько сотен издательств примут участие в Московской книжной ярмарке

Несколько сотен издательств примут участие в Московской книжной ярмарке - РИА Новости, 31.08.2022

Несколько сотен издательств примут участие в Московской книжной ярмарке

Более 300 издательств будут представлены на Международной московской книжной ярмарке, рассказала замначальника отдела поддержки литературного процесса, книжных... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:44

2022-08-31T14:44

2022-08-31T14:44

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Более 300 издательств будут представлены на Международной московской книжной ярмарке, рассказала замначальника отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Юлия Гнездилова.По словам Гнездиловой, ярмарка будет доступна читателям и гостям с 11 утра до девяти вечера. Она отметила, что будет объемная детская программа — в нее войдут более 70 мероприятий. Среди них тематические выставки, мастер-классы, лекции. В ходе деловой программы состоятся отраслевая конференция "Книжный рынок России" и круглый стол "Национальная литература в контексте современного процесса России". Также запланирован VI Международный конгресс переводчиков художественной литературы.Как подчеркнула Гнездилова, ярмарка по-прежнему остается международной. Традиционно в рамках ММКЯ пройдет ряд премий. Запланированы церемонии награждения победителей 19-го Международного конкурса государств-участников СНГ, конкурса профессионального мастерства "Ревизор" и I сезона литературной премии "Наука побеждать", которая была учреждена в ходе международного кинофестиваля "Дни военно-исторического кино"."Официальное открытие ярмарки и главная премиальная церемония — "Книга года", вынесены на, можно сказать, нулевой день ярмарки. Они состоятся уже завтра — 1 сентября", — заключила Гнездилова.Ярмарка пройдет 2-5 сентября.

https://ria.ru/20220826/ekranizatsiya-1812319838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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