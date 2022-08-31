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Эксперт оценил перспективы "Единой России" на выборах - РИА Новости, 31.08.2022
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Эксперт оценил перспективы "Единой России" на выборах
Эксперт оценил перспективы "Единой России" на выборах - РИА Новости, 31.08.2022
Эксперт оценил перспективы "Единой России" на выборах
Партия "Единая Россия" на выборах 2022 года может улучшить результаты 2017 года на разных уровнях, считает председатель правления Фонда развития гражданского... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:27
2022-08-31T16:28
политика
единая россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах 2022 года может улучшить результаты 2017 года на разных уровнях, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Об этом он рассказал в ходе круглого стола "Единый день голосования – 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов"."Кандидаты, поддержанные президентом, имеют преимущество и с высокой степенью вероятности победят. “Единая Россия” как партия президента может получить один из лучших результатов за пять лет. Это касается не только муниципальных выборов, но и в заксобрания", – сказал Костин.По его прогнозам, негативный эффект для рейтинга партии, который специалисты фиксировали после проведения пенсионной реформы, в значительной степени будет компенсирован.Важными способами наращивания рейтинга для кандидатов он назвал решение конкретных проблем избирателей и проработку локальной повестки.В единый день голосования одновременно пройдут выборы различных уровней в 82 регионах страны. В некоторых субъектах голосование возможно в течение нескольких дней.
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политика, единая россия
Политика, Единая Россия
16:27 31.08.2022 (обновлено: 16:28 31.08.2022)
 

Эксперт оценил перспективы "Единой России" на выборах

© Евгений ЕремкинЭксперты обсудили особенности проведения Единого дня голосования
Эксперты обсудили особенности проведения Единого дня голосования
© Евгений Еремкин
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах 2022 года может улучшить результаты 2017 года на разных уровнях, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. Об этом он рассказал в ходе круглого стола "Единый день голосования – 2022: специфика, тенденции и прогноз результатов".
"Кандидаты, поддержанные президентом, имеют преимущество и с высокой степенью вероятности победят. “Единая Россия” как партия президента может получить один из лучших результатов за пять лет. Это касается не только муниципальных выборов, но и в заксобрания", – сказал Костин.
По его прогнозам, негативный эффект для рейтинга партии, который специалисты фиксировали после проведения пенсионной реформы, в значительной степени будет компенсирован.
Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 15:28
В Москве безопасность на выборах обеспечат около 13 тысяч человек
Важными способами наращивания рейтинга для кандидатов он назвал решение конкретных проблем избирателей и проработку локальной повестки.
В единый день голосования одновременно пройдут выборы различных уровней в 82 регионах страны. В некоторых субъектах голосование возможно в течение нескольких дней.
 
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