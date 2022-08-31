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Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3 процента
Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3 процента - РИА Новости, 31.08.2022
Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3 процента
Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне, в январе-июле снижение составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:57
2022-08-31T20:57
2022-08-31T20:57
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне, в январе-июле снижение составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."По оценке Минэкономразвития России, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% год к году после 4,9% год к году в июне", - говорится в документе.Как ранее сообщал Росстат, по предварительной оценке, во втором квартале текущего года снижение ВВП РФ составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале экономика России выросла на 3,5% год к году. По итогам первого полугодия, как сообщил Росстат в среду, снижение ВВП РФ оценивается в 0,4%.В документе министерства указано, что в январе-июле 2022 года экономика снизилась на 1,1% в годовом выражении."В июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей строительства", - указали в министерстве.В середине августа федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, говорил журналистам, что министерство улучшило оценку спада экономики России на текущий год до 4,2%, а на следующий год - ухудшило до 2,7%. Весной министерство прогнозировало, что спад ВВП в 2022 году составит 7,8%, а в 2023 году замедлится до 0,7%.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3 процента
Минэкономразвития: спад ВВП России в годовом выражении в июле замедлился до 4,3 процента