https://ria.ru/20220831/vvp-1813572599.html

Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3 процента

Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3 процента - РИА Новости, 31.08.2022

Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3 процента

Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне, в январе-июле снижение составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:57

2022-08-31T20:57

2022-08-31T20:57

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спад ВВП России в июле замедлился до 4,3% в годовом выражении после 4,9% в июне, в январе-июле снижение составило 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."По оценке Минэкономразвития России, в июле снижение ВВП замедлилось до 4,3% год к году после 4,9% год к году в июне", - говорится в документе.Как ранее сообщал Росстат, по предварительной оценке, во втором квартале текущего года снижение ВВП РФ составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале экономика России выросла на 3,5% год к году. По итогам первого полугодия, как сообщил Росстат в среду, снижение ВВП РФ оценивается в 0,4%.В документе министерства указано, что в январе-июле 2022 года экономика снизилась на 1,1% в годовом выражении."В июле экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и динамики в сельском хозяйстве, а также значительным улучшением показателей строительства", - указали в министерстве.В середине августа федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, говорил журналистам, что министерство улучшило оценку спада экономики России на текущий год до 4,2%, а на следующий год - ухудшило до 2,7%. Весной министерство прогнозировало, что спад ВВП в 2022 году составит 7,8%, а в 2023 году замедлится до 0,7%.

https://ria.ru/20220819/tseny-1810489135.html

https://ria.ru/20220829/vvp-1812944156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)