https://ria.ru/20220831/vuzy-1813500643.html
Вузы начнут новый учебный год в очном формате
Вузы начнут новый учебный год в очном формате - РИА Новости, 31.08.2022
Вузы начнут новый учебный год в очном формате
Студенты начнут учебный год в очном формате, но вузы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:19
2022-08-31T17:19
2022-08-31T17:31
общество
образование - общество
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Студенты начнут учебный год в очном формате, но вузы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Мы провели мониторинг готовности вузов к началу учебного года. Все вузы к началу учебного года готовы и университеты начинают этот учебный год 1 сентября в традиционном формате", - сказал Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров."При этом, конечно, исходя из угроз распространения коронавирусной инфекции вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - сообщил Фальков.Кроме того, он отметил, что в вузах завершены капитальные ремонты, в том числе отремонтировано необходимое количество общежитий.
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813474387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), навигатор абитуриента
Общество, Образование - Общество, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Навигатор абитуриента
17:19 31.08.2022 (обновлено: 17:31 31.08.2022)
Вузы начнут новый учебный год в очном формате
Вузы начнут новый учебный год в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора