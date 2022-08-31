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Вузы начнут новый учебный год в очном формате - РИА Новости, 31.08.2022
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Вузы начнут новый учебный год в очном формате
Вузы начнут новый учебный год в очном формате - РИА Новости, 31.08.2022
Вузы начнут новый учебный год в очном формате
Студенты начнут учебный год в очном формате, но вузы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:19
2022-08-31T17:31
общество
образование - общество
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Студенты начнут учебный год в очном формате, но вузы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Мы провели мониторинг готовности вузов к началу учебного года. Все вузы к началу учебного года готовы и университеты начинают этот учебный год 1 сентября в традиционном формате", - сказал Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров."При этом, конечно, исходя из угроз распространения коронавирусной инфекции вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - сообщил Фальков.Кроме того, он отметил, что в вузах завершены капитальные ремонты, в том числе отремонтировано необходимое количество общежитий.
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общество, образование - общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), навигатор абитуриента
Общество, Образование - Общество, Валерий Фальков, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Владимир Путин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Навигатор абитуриента
17:19 31.08.2022 (обновлено: 17:31 31.08.2022)
 
Вузы начнут новый учебный год в очном формате

Вузы начнут новый учебный год в очном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты во время обучения
Студенты во время обучения - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Студенты во время обучения. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Студенты начнут учебный год в очном формате, но вузы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Мы провели мониторинг готовности вузов к началу учебного года. Все вузы к началу учебного года готовы и университеты начинают этот учебный год 1 сентября в традиционном формате", - сказал Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров.
"При этом, конечно, исходя из угроз распространения коронавирусной инфекции вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - сообщил Фальков.
Кроме того, он отметил, что в вузах завершены капитальные ремонты, в том числе отремонтировано необходимое количество общежитий.
Первое сентября - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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ОбществоОбразование - ОбществоВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Владимир ПутинРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Навигатор абитуриента
 
 
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