https://ria.ru/20220831/vuzy-1813500643.html

Вузы начнут новый учебный год в очном формате

Вузы начнут новый учебный год в очном формате - РИА Новости, 31.08.2022

Вузы начнут новый учебный год в очном формате

Студенты начнут учебный год в очном формате, но вузы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:19

2022-08-31T17:19

2022-08-31T17:31

общество

образование - общество

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Студенты начнут учебный год в очном формате, но вузы соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Мы провели мониторинг готовности вузов к началу учебного года. Все вузы к началу учебного года готовы и университеты начинают этот учебный год 1 сентября в традиционном формате", - сказал Фальков в ходе совещания президента России Владимира Путина с кабинетом министров."При этом, конечно, исходя из угроз распространения коронавирусной инфекции вузами приняты меры санитарной безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - сообщил Фальков.Кроме того, он отметил, что в вузах завершены капитальные ремонты, в том числе отремонтировано необходимое количество общежитий.

https://ria.ru/20220831/shkoly-1813474387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, образование - общество, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), навигатор абитуриента