https://ria.ru/20220831/vstrecha-1813372070.html

Путин и Лукашенко договорились встретиться на саммите ШОС, сообщили СМИ

Путин и Лукашенко договорились встретиться на саммите ШОС, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.08.2022

Путин и Лукашенко договорились встретиться на саммите ШОС, сообщили СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:42

2022-08-31T11:42

2022-08-31T11:45

в мире

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владимир путин

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МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило белорусское госагентство Белта.Саммит глав государств-членов ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября."О предстоящем саммите в Узбекистане шла речь и во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. На полях ШОС президенты Беларуси и России договорились провести встречу", - говорится в сообщении.Отмечается, что главы государств "обсудили не только данные планы, но и график дальнейших контактов в целом, а также белорусско-российские отношения, наиболее актуальные вопросы и ситуацию в регионе и мире".

https://ria.ru/20220830/lukashenko-1813104050.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, владимир путин, самарканд, белоруссия, узбекистан, шос