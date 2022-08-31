https://ria.ru/20220831/vstrecha-1813372070.html
Путин и Лукашенко договорились встретиться на саммите ШОС, сообщили СМИ
Путин и Лукашенко договорились встретиться на саммите ШОС, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.08.2022
Путин и Лукашенко договорились встретиться на саммите ШОС, сообщили СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:42
2022-08-31T11:42
2022-08-31T11:45
в мире
александр лукашенко
владимир путин
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белоруссия
узбекистан
шос
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МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщило белорусское госагентство Белта.Саммит глав государств-членов ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября."О предстоящем саммите в Узбекистане шла речь и во время телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. На полях ШОС президенты Беларуси и России договорились провести встречу", - говорится в сообщении.Отмечается, что главы государств "обсудили не только данные планы, но и график дальнейших контактов в целом, а также белорусско-российские отношения, наиболее актуальные вопросы и ситуацию в регионе и мире".
https://ria.ru/20220830/lukashenko-1813104050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, владимир путин, самарканд, белоруссия, узбекистан, шос
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Самарканд, Белоруссия, Узбекистан, ШОС
11:42 31.08.2022 (обновлено: 11:45 31.08.2022)
Путин и Лукашенко договорились встретиться на саммите ШОС, сообщили СМИ
БелТА: Путин и Лукашенко договорились провести встречу на полях саммита ШОС в Самарканде