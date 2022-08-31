Рейтинг@Mail.ru
Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером ПМР - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/vstrecha-1813298626.html
Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером ПМР
Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером ПМР - РИА Новости, 31.08.2022
Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером ПМР
Президент Молдавии Майя Санду не планирует напрямую встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, об этом она заявила во вторник вечером в эфире... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:06
2022-08-31T01:06
в мире
молдавия
тирасполь
кишинев
майя санду
вадим красносельский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885908_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_2d0bdd724f0c10b664cf37eae758c3d4.jpg
КИШИНЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не планирует напрямую встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, об этом она заявила во вторник вечером в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").Ранее приднестровские СМИ сообщили, что глава внешнеполитического ведомства регион Виталий Игнатьев заявил, что Красносельский отправил Санду "восьмое письмо", в котором говорится о готовности Тирасполя приступить к серьёзной работе, к прямому диалогу с Кишиневом по обсуждению всех актуальных вопросов и принципов мирного урегулирования.Президент Молдавии подчеркнула, что после начала российской военной спецоперации на Украине диалог между Кишиневом и Тирасполе активировался на правительственном и экспертном уровне."Тираспольский режим направляет много писем, у нас есть общение через Бюро реинтеграции, через вице-премьера Серебряна на конкретные темы, в том числе и о том, как мы поддерживаем мир и спокойствие, потому что мы выступаем за мирное урегулирование конфликта", - сказала Санду.Отвечая на вопрос о модернизации национальной армии Молдавии, Санду подчеркнула, что это не происходит в нарушение конституции страны."Молдавия по-прежнему нейтральная страна. Мы уважаем нейтралитет. Однако наша конституция не запрещает нам иметь Национальную армию - напротив, она обязывает нас создать оснащённую армию, способную защитить страну. Это наш долг", - сказала молдавский лидер.
https://ria.ru/20220729/mirotvortsy-1805744627.html
https://ria.ru/20220815/pridnestrove-1809832660.html
молдавия
тирасполь
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885908_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_6d2fc2a8f564e4619d5ec45a83f571a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, майя санду, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, Майя Санду, Вадим Красносельский
01:06 31.08.2022
 
Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером ПМР

Президент Молдавии Санду не планирует лично встречаться с лидером ПМР Красносельским

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не планирует напрямую встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, об этом она заявила во вторник вечером в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
Ранее приднестровские СМИ сообщили, что глава внешнеполитического ведомства регион Виталий Игнатьев заявил, что Красносельский отправил Санду "восьмое письмо", в котором говорится о готовности Тирасполя приступить к серьёзной работе, к прямому диалогу с Кишиневом по обсуждению всех актуальных вопросов и принципов мирного урегулирования.
"Господин Красносельский может пообщаться и обсудить вопросы с господином Серебряном (вице-премьер по реинтеграции - ред.) и другими представителями правительства…", - сказала Санду телеведущей, которая поинтересовалась, не планирует ли она обсудить накопившиеся вопросы с тираспольским лидером.
Президент Молдавии подчеркнула, что после начала российской военной спецоперации на Украине диалог между Кишиневом и Тирасполе активировался на правительственном и экспертном уровне.
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 03:02
Глава МИД ПМР заявил о важности миротворцев для Приднестровья
"Тираспольский режим направляет много писем, у нас есть общение через Бюро реинтеграции, через вице-премьера Серебряна на конкретные темы, в том числе и о том, как мы поддерживаем мир и спокойствие, потому что мы выступаем за мирное урегулирование конфликта", - сказала Санду.
Отвечая на вопрос о модернизации национальной армии Молдавии, Санду подчеркнула, что это не происходит в нарушение конституции страны.
"Молдавия по-прежнему нейтральная страна. Мы уважаем нейтралитет. Однако наша конституция не запрещает нам иметь Национальную армию - напротив, она обязывает нас создать оснащённую армию, способную защитить страну. Это наш долг", - сказала молдавский лидер.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 19:25
В Молдавии выступили за сохранение статус-кво в отношениях с Приднестровьем
 
В миреМолдавияТираспольКишиневМайя СандуВадим Красносельский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала