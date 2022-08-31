Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером ПМР
Президент Молдавии Санду не планирует лично встречаться с лидером ПМР Красносельским
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не планирует напрямую встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, об этом она заявила во вторник вечером в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
Ранее приднестровские СМИ сообщили, что глава внешнеполитического ведомства регион Виталий Игнатьев заявил, что Красносельский отправил Санду "восьмое письмо", в котором говорится о готовности Тирасполя приступить к серьёзной работе, к прямому диалогу с Кишиневом по обсуждению всех актуальных вопросов и принципов мирного урегулирования.
"Господин Красносельский может пообщаться и обсудить вопросы с господином Серебряном (вице-премьер по реинтеграции - ред.) и другими представителями правительства…", - сказала Санду телеведущей, которая поинтересовалась, не планирует ли она обсудить накопившиеся вопросы с тираспольским лидером.
"Тираспольский режим направляет много писем, у нас есть общение через Бюро реинтеграции, через вице-премьера Серебряна на конкретные темы, в том числе и о том, как мы поддерживаем мир и спокойствие, потому что мы выступаем за мирное урегулирование конфликта", - сказала Санду.
Отвечая на вопрос о модернизации национальной армии Молдавии, Санду подчеркнула, что это не происходит в нарушение конституции страны.
"Молдавия по-прежнему нейтральная страна. Мы уважаем нейтралитет. Однако наша конституция не запрещает нам иметь Национальную армию - напротив, она обязывает нас создать оснащённую армию, способную защитить страну. Это наш долг", - сказала молдавский лидер.