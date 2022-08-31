https://ria.ru/20220831/vstrecha-1813298626.html

Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером ПМР

Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером ПМР - РИА Новости, 31.08.2022

Президент Молдавии ответила на вопрос о встрече с лидером ПМР

Президент Молдавии Майя Санду не планирует напрямую встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, об этом она заявила во вторник вечером в эфире... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:06

2022-08-31T01:06

2022-08-31T01:06

в мире

молдавия

тирасполь

кишинев

майя санду

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 31 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не планирует напрямую встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, об этом она заявила во вторник вечером в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").Ранее приднестровские СМИ сообщили, что глава внешнеполитического ведомства регион Виталий Игнатьев заявил, что Красносельский отправил Санду "восьмое письмо", в котором говорится о готовности Тирасполя приступить к серьёзной работе, к прямому диалогу с Кишиневом по обсуждению всех актуальных вопросов и принципов мирного урегулирования.Президент Молдавии подчеркнула, что после начала российской военной спецоперации на Украине диалог между Кишиневом и Тирасполе активировался на правительственном и экспертном уровне."Тираспольский режим направляет много писем, у нас есть общение через Бюро реинтеграции, через вице-премьера Серебряна на конкретные темы, в том числе и о том, как мы поддерживаем мир и спокойствие, потому что мы выступаем за мирное урегулирование конфликта", - сказала Санду.Отвечая на вопрос о модернизации национальной армии Молдавии, Санду подчеркнула, что это не происходит в нарушение конституции страны."Молдавия по-прежнему нейтральная страна. Мы уважаем нейтралитет. Однако наша конституция не запрещает нам иметь Национальную армию - напротив, она обязывает нас создать оснащённую армию, способную защитить страну. Это наш долг", - сказала молдавский лидер.

https://ria.ru/20220729/mirotvortsy-1805744627.html

https://ria.ru/20220815/pridnestrove-1809832660.html

молдавия

тирасполь

кишинев

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в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, майя санду, вадим красносельский