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Володин поручил проверить готовность школ к 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2022
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Володин поручил проверить готовность школ к 1 сентября
Володин поручил проверить готовность школ к 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2022
Володин поручил проверить готовность школ к 1 сентября
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам по контролю и по просвещению провести анализ ситуации с ремонтом школ и их готовности к приему учеников 1... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:33
2022-08-31T20:33
вячеслав володин
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам по контролю и по просвещению провести анализ ситуации с ремонтом школ и их готовности к приему учеников 1 сентября."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитетам ГД по контролю и просвещению во исполнение требования президента, в рамках парламентского контроля провести анализ ситуации с ремонтом школ и их готовности к приему учеников 1 сентября", - сообщается в Telegram-канале Госдумы.Он поручил депутатам в случае срыва подрядчиками срока ввода школ в эксплуатацию в своих избирательных округах обращаться с запросами в надзорные органы.Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил министра просвещения Сергея Кравцова выяснить, по чьей вине не удалось к началу учебного года завершить капитальный ремонт в 84 российских школах.
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вячеслав володин, владимир путин, сергей кравцов, россия, госдума рф
Вячеслав Володин, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Россия, Госдума РФ
20:33 31.08.2022
 
Володин поручил проверить готовность школ к 1 сентября

Спикер Госдумы Володин поручил проверить готовность школ к приему учеников 1 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам по контролю и по просвещению провести анализ ситуации с ремонтом школ и их готовности к приему учеников 1 сентября.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитетам ГД по контролю и просвещению во исполнение требования президента, в рамках парламентского контроля провести анализ ситуации с ремонтом школ и их готовности к приему учеников 1 сентября", - сообщается в Telegram-канале Госдумы.
Он поручил депутатам в случае срыва подрядчиками срока ввода школ в эксплуатацию в своих избирательных округах обращаться с запросами в надзорные органы.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в среду попросил министра просвещения Сергея Кравцова выяснить, по чьей вине не удалось к началу учебного года завершить капитальный ремонт в 84 российских школах.
Учитель забирает мобильный телефон на уроке - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 20:22
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Вячеслав ВолодинВладимир ПутинСергей КравцовРоссияГосдума РФ
 
 
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