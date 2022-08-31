https://ria.ru/20220831/vks-1813396957.html

ВКС высокоточным оружием ликвидировали до 50 украинских националистов в ДНР

ВКС высокоточным оружием ликвидировали до 50 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022

ВКС высокоточным оружием ликвидировали до 50 украинских националистов в ДНР

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием ликвидировали до 50 националистов 10-й горной штурмовой бригады украинских военных под Дружковкой в ДНР,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:49

2022-08-31T12:49

2022-08-31T14:17

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

дружковка

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием ликвидировали до 50 националистов 10-й горной штурмовой бригады украинских военных под Дружковкой в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики ликвидировано до 50-ти националистов и девять единиц военной техники", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813395503.html

россия

донецкая народная республика

дружковка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, дружковка, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность