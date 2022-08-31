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ВКС высокоточным оружием ликвидировали до 50 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/vks-1813396957.html
ВКС высокоточным оружием ликвидировали до 50 украинских националистов в ДНР
ВКС высокоточным оружием ликвидировали до 50 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
ВКС высокоточным оружием ликвидировали до 50 украинских националистов в ДНР
Воздушно-космические силы России высокоточным оружием ликвидировали до 50 националистов 10-й горной штурмовой бригады украинских военных под Дружковкой в ДНР,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:49
2022-08-31T14:17
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
дружковка
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием ликвидировали до 50 националистов 10-й горной штурмовой бригады украинских военных под Дружковкой в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики ликвидировано до 50-ти националистов и девять единиц военной техники", - говорится в документе.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, дружковка, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Дружковка, Войска воздушно-космической обороны, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
12:49 31.08.2022 (обновлено: 14:17 31.08.2022)
 
ВКС высокоточным оружием ликвидировали до 50 украинских националистов в ДНР

ВКС высокоточным оружием ликвидировали до 50 украинских националистов под Дружковкой в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием ликвидировали до 50 националистов 10-й горной штурмовой бригады украинских военных под Дружковкой в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду.
"Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики ликвидировано до 50-ти националистов и девять единиц военной техники", - говорится в документе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
12:46Специальная военная операция на Украине
Российские войска пресекли попытку ВСУ возобновить наступление
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДружковкаВойска воздушно-космической обороныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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