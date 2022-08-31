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Эстония создаст исключения из ограничений по визам для россиян

Эстония создаст исключения из ограничений по визам для россиян - РИА Новости, 01.09.2022

Эстония создаст исключения из ограничений по визам для россиян

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна планирует сделать исключения из ограничений по визам россиян - эти исключения коснутся дипломатов, а также... РИА Новости, 01.09.2022

2022-08-31T21:26

2022-08-31T21:26

2022-09-01T10:11

санкции в отношении россии

эстония

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна планирует сделать исключения из ограничений по визам россиян - эти исключения коснутся дипломатов, а также будут основываться на гуманитарных, медицинских и семейных причинам, передает агентство Рейтер."Министр заявил, что (в визовых ограничениях) будут исключения", - говорится в сообщении.Так, по словам Рейнсалу, исключения будут касаться, например, оппозиционеров. "Он добавил, что россиянам также будет разрешен въезд в страну по гуманитарным, семейным и медицинским причинам или если они приезжают как дипломаты", - сообщает агентство.

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санкции в отношении россии, эстония, шенгенская виза, евросоюз, мид эстонии, новости - туризм