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Эстония создаст исключения из ограничений по визам для россиян - РИА Новости, 01.09.2022
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Туризм
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Эстония создаст исключения из ограничений по визам для россиян
Эстония создаст исключения из ограничений по визам для россиян - РИА Новости, 01.09.2022
Эстония создаст исключения из ограничений по визам для россиян
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна планирует сделать исключения из ограничений по визам россиян - эти исключения коснутся дипломатов, а также... РИА Новости, 01.09.2022
2022-08-31T21:26
2022-09-01T10:11
санкции в отношении россии
эстония
шенгенская виза
евросоюз
мид эстонии
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна планирует сделать исключения из ограничений по визам россиян - эти исключения коснутся дипломатов, а также будут основываться на гуманитарных, медицинских и семейных причинам, передает агентство Рейтер."Министр заявил, что (в визовых ограничениях) будут исключения", - говорится в сообщении.Так, по словам Рейнсалу, исключения будут касаться, например, оппозиционеров. "Он добавил, что россиянам также будет разрешен въезд в страну по гуманитарным, семейным и медицинским причинам или если они приезжают как дипломаты", - сообщает агентство.
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санкции в отношении россии, эстония, шенгенская виза, евросоюз, мид эстонии, новости - туризм
Санкции в отношении России, Эстония, Шенгенская виза, Евросоюз, МИД Эстонии, Туризм, Новости - Туризм
21:26 31.08.2022 (обновлено: 10:11 01.09.2022)
 
Эстония создаст исключения из ограничений по визам для россиян

Эстония будет выдавать визы по дипломатическим, гуманитарным, медицинским и семейным целям

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна планирует сделать исключения из ограничений по визам россиян - эти исключения коснутся дипломатов, а также будут основываться на гуманитарных, медицинских и семейных причинам, передает агентство Рейтер.
"Министр заявил, что (в визовых ограничениях) будут исключения", - говорится в сообщении.
Так, по словам Рейнсалу, исключения будут касаться, например, оппозиционеров. "Он добавил, что россиянам также будет разрешен въезд в страну по гуманитарным, семейным и медицинским причинам или если они приезжают как дипломаты", - сообщает агентство.
Печать Освобождение от биометрии на заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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