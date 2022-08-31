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В Нидерландах подтвердили выдачу виз россиянам на индивидуальной основе - РИА Новости, 31.08.2022
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В Нидерландах подтвердили выдачу виз россиянам на индивидуальной основе
В Нидерландах подтвердили выдачу виз россиянам на индивидуальной основе - РИА Новости, 31.08.2022
В Нидерландах подтвердили выдачу виз россиянам на индивидуальной основе
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге заявил, что выдача россиянам виз на... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T21:21
2022-08-31T21:32
жозеп боррель
нидерланды
прага
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге заявил, что выдача россиянам виз на индивидуальной основе останется возможной.Страны ЕС достигли в среду политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге. В то же время он отметил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС."Выдача виз на индивидуальной основе останется возможной, особенно это касается уязвимых групп населения, с целью поддержки контактов между народами", - написал Хукстра в Twitter по итогам встречи в Праге.При этом глава МИД не пояснил, кто именно подразумевается под "уязвимыми группами населения".Ранее голландский министр заявлял, что Нидерланды будут выступать за запрет ЕС на выдачу туристических шенгенских виз россиянам. В то же время в Гааге считают, что запрет не должен касаться других виз для россиян - учебных, для посещения семьи, виз по беженству и виз для долгосрочного проживания.
https://ria.ru/20220831/finlyandiya-1813566313.html
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жозеп боррель, нидерланды, прага, россия, санкции в отношении россии, евросоюз
Жозеп Боррель, Нидерланды, Прага, Россия, Санкции в отношении России, Евросоюз
21:21 31.08.2022 (обновлено: 21:32 31.08.2022)
 
В Нидерландах подтвердили выдачу виз россиянам на индивидуальной основе

Глава МИД Нидерландов: выдача россиянам виз на индивидуальной основе останется возможной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПечать "Освобождение от биометрии" на заявление на получение шенгенской визы
Печать Освобождение от биометрии на заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Печать "Освобождение от биометрии" на заявление на получение шенгенской визы. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге заявил, что выдача россиянам виз на индивидуальной основе останется возможной.
Страны ЕС достигли в среду политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге. В то же время он отметил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.
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"Выдача виз на индивидуальной основе останется возможной, особенно это касается уязвимых групп населения, с целью поддержки контактов между народами", - написал Хукстра в Twitter по итогам встречи в Праге.
При этом глава МИД не пояснил, кто именно подразумевается под "уязвимыми группами населения".
Ранее голландский министр заявлял, что Нидерланды будут выступать за запрет ЕС на выдачу туристических шенгенских виз россиянам. В то же время в Гааге считают, что запрет не должен касаться других виз для россиян - учебных, для посещения семьи, виз по беженству и виз для долгосрочного проживания.
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Жозеп БоррельНидерландыПрагаРоссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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