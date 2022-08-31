21:21 31.08.2022 (обновлено: 21:32 31.08.2022)
В Нидерландах подтвердили выдачу виз россиянам на индивидуальной основе
Глава МИД Нидерландов: выдача россиянам виз на индивидуальной основе останется возможной
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПечать "Освобождение от биометрии" на заявление на получение шенгенской визы
Печать "Освобождение от биометрии" на заявление на получение шенгенской визы. Архивное фото
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге заявил, что выдача россиянам виз на индивидуальной основе останется возможной.
Страны ЕС достигли в среду политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге. В то же время он отметил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.
"Выдача виз на индивидуальной основе останется возможной, особенно это касается уязвимых групп населения, с целью поддержки контактов между народами", - написал Хукстра в Twitter по итогам встречи в Праге.
При этом глава МИД не пояснил, кто именно подразумевается под "уязвимыми группами населения".
Ранее голландский министр заявлял, что Нидерланды будут выступать за запрет ЕС на выдачу туристических шенгенских виз россиянам. В то же время в Гааге считают, что запрет не должен касаться других виз для россиян - учебных, для посещения семьи, виз по беженству и виз для долгосрочного проживания.
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