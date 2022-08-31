https://ria.ru/20220831/vizy-1813565131.html

ЕС сократит выдачу виз для россиян, но не станет отменять ее полностью

ЕС сократит выдачу виз для россиян, но не станет отменять ее полностью - РИА Новости, 31.08.2022

ЕС сократит выдачу виз для россиян, но не станет отменять ее полностью

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:12

2022-08-31T20:12

2022-08-31T20:13

в мире

жозеп боррель

россия

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еврокомиссия

санкции в отношении россии

шенгенская виза

туризм

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, министры договорились поручить Еврокомиссии – исполнительному органу ЕС - подготовить рекомендации по уже выданным визам, находящимся на руках у граждан России.Однако страны ЕС не одобрили наиболее радикальные предложения стран Балтии и Восточной Европы о полном запрете на выдачу виз россиянам."Мы достигли политического решения о полной приостановке соглашения (об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом – ред.)", - сообщил по итогам заседания европейских министров глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.По его словам, приостановка соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом приведет к значительному сокращению количества выдаваемых россиянам виз. "Получение виз станет более сложным и длительным", - пояснил Боррель.Глава евродипломатии отметил, что в ЕС с середины июля "наблюдают значительное увеличения потока на границе с Россией в соседние страны (ЕС – ред.). Это стало угрозой для безопасности соседних (с Россией) стран". Кроме того, по его словам, министры обеспокоены тем, что многие россияне продолжают приезжать в отпуск и за покупками в ЕС "как ни в чем не бывало". "Бизнеса как обычно больше быть не может", - констатировал Боррель.При этом глава дипломатии ЕС указал, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС. "Есть общее понимание, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц. Мы не хотим отгородить себя от тех россиян, которые выступают против войны на Украине, от российского гражданского общества", - сказал он.Главы МИД Евросоюза также решили поручить Еврокомиссии подготовить рекомендации для стран ЕС о том, что делать с уже выданными россиянам долгосрочными европейскими визами. Министры также подтвердили право стран-членов ЕС в одностороннем порядке ограничивать въезд в союз через свою территорию.Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.В конце февраля 2022 года после начала спецоперации на Украине ЕС по факту частично приостановил действие Соглашения, отменив преференции для российских дипломатов и других чиновников, а также представителей российского бизнеса. Но тогда в ЕС подчеркивалось, что эти ограничения ни в коем случае не затрагивают интересы обычных россиян. Согласно статистическим данным ЕС, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенских виз именно гражданам России.Эти показатели снизились в период пандемии коронавируса из-за фактического закрытия границ для туристов. Так, в 2021 году за визами в страны ЕС обратились более 536 тысяч граждан РФ, 95,8% запросов были удовлетворены. В докризисный 2019 год в России было подано более 4 миллионов заявок на получение шенгенских виз, и более чем на 98% запросов был получен положительный ответ.

https://ria.ru/20220831/vizy-1813387804.html

https://ria.ru/20220829/vizy-1812954607.html

https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html

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в мире, жозеп боррель, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, шенгенская виза, новости - туризм