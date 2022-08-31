Глава МИД Кипра выступил против полного запрета на визы россиянам
Глава МИД Кипра Касулидис выступил против полного запрета на выдачу виз россиянам
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис на неформальном Совете министров иностранных дел ЕС в Праге выразил скептицизм по поводу полной отмены въездных виз для всех граждан России и предложил обратить внимание на усилия Турции по обходу антироссийских санкций, сообщило бюро печати и информации.
По итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.
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"Обсуждалась возможность новых ограничительных мер ЕС против России. В этом контексте они обменялись мнениями по поводу предложения запретить выдачу виз гражданам России в пределах ЕС. В своем выступлении Касулидис... выразил скептицизм по поводу возможности полной и горизонтальной отмены въездных виз для всех граждан России, подчеркнув важность поддержания контактов с гражданским обществом", - сообщило бюро.
Касулидис подчеркнул, что эффективность санкций зависит от последовательности в их применении, и указал, что ЕС должен уделить должное внимание усилиям Турции по обходу санкций посредством соглашений с Россией.
"Освобождение банков и компаний, управляемых Турцией, от рамок ограничительных мер ЕС позволяет России продолжать закупать материалы, укрепляющие, в том числе, ее оборонную промышленность. Именно по этой причине, добавил министр, Евросоюз должен быть начеку и следить за выполнением Сочинских соглашений, а также действий Турции и соглашений о сотрудничестве, заключенных Турцией с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
На прошедшей 5 августа в Сочи встрече президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган договорились, в частности, о переходе к двусторонней торговле в рублях и частичной оплате в рублях поставок газа.