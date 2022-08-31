https://ria.ru/20220831/vizy-1813549339.html

Глава МИД Кипра выступил против полного запрета на визы россиянам

Глава МИД Кипра выступил против полного запрета на визы россиянам - РИА Новости, 31.08.2022

Глава МИД Кипра выступил против полного запрета на визы россиянам

Министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис на неформальном Совете министров иностранных дел ЕС в Праге выразил скептицизм по поводу полной отмены въездных... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:10

2022-08-31T19:10

2022-08-31T19:10

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АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис на неформальном Совете министров иностранных дел ЕС в Праге выразил скептицизм по поводу полной отмены въездных виз для всех граждан России и предложил обратить внимание на усилия Турции по обходу антироссийских санкций, сообщило бюро печати и информации.По итогам неформальной встречи глав европейских МИД в Праге глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией."Обсуждалась возможность новых ограничительных мер ЕС против России. В этом контексте они обменялись мнениями по поводу предложения запретить выдачу виз гражданам России в пределах ЕС. В своем выступлении Касулидис... выразил скептицизм по поводу возможности полной и горизонтальной отмены въездных виз для всех граждан России, подчеркнув важность поддержания контактов с гражданским обществом", - сообщило бюро.Касулидис подчеркнул, что эффективность санкций зависит от последовательности в их применении, и указал, что ЕС должен уделить должное внимание усилиям Турции по обходу санкций посредством соглашений с Россией."Освобождение банков и компаний, управляемых Турцией, от рамок ограничительных мер ЕС позволяет России продолжать закупать материалы, укрепляющие, в том числе, ее оборонную промышленность. Именно по этой причине, добавил министр, Евросоюз должен быть начеку и следить за выполнением Сочинских соглашений, а также действий Турции и соглашений о сотрудничестве, заключенных Турцией с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.На прошедшей 5 августа в Сочи встрече президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган договорились, в частности, о переходе к двусторонней торговле в рублях и частичной оплате в рублях поставок газа.

https://ria.ru/20220831/vizy-1813545653.html

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