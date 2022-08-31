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Постпред Чижов прокомментировал решение ЕС по визам для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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Постпред Чижов прокомментировал решение ЕС по визам для россиян
Постпред Чижов прокомментировал решение ЕС по визам для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
Постпред Чижов прокомментировал решение ЕС по визам для россиян
Итоги обсуждения странами Евросоюза вопроса визовых ограничений для российских граждан можно считать компромиссной развязкой, заявил постпред РФ при ЕС Владимир РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:09
2022-08-31T15:43
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Итоги обсуждения странами Евросоюза вопроса визовых ограничений для российских граждан можно считать компромиссной развязкой, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Я думаю, что это, как обычно бывает в ЕС, компромиссная развязка между позициями наиболее оголтелых стран-членов, которые требовали прекратить выдачу виз всем российским гражданам и, более того, аннулировать уже ранее выданные визы, и теми, кто придерживается более здравомыслящего подхода, хотя они тоже выступают за продолжение санкционного давления на Россию" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В Праге идут неформальные консультации министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза. По данным Венгрии, министры иностранных дел ЕС не смогли достичь консенсуса по запрету на выдачу виз россиянам. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме.
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евросоюз, новости - туризм, туризм, в мире, петер сийярто, россия, прага, венгрия
Туризм, Евросоюз, Новости - Туризм, Туризм, В мире, Петер Сийярто, Россия, Прага, Венгрия
15:09 31.08.2022 (обновлено: 15:43 31.08.2022)
 
Постпред Чижов прокомментировал решение ЕС по визам для россиян

Постпред России Чижов назвал решение ЕС по визам для россиян "компромиссной развязкой"

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Итоги обсуждения странами Евросоюза вопроса визовых ограничений для российских граждан можно считать компромиссной развязкой, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Я думаю, что это, как обычно бывает в ЕС, компромиссная развязка между позициями наиболее оголтелых стран-членов, которые требовали прекратить выдачу виз всем российским гражданам и, более того, аннулировать уже ранее выданные визы, и теми, кто придерживается более здравомыслящего подхода, хотя они тоже выступают за продолжение санкционного давления на Россию" , - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В Праге идут неформальные консультации министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза. По данным Венгрии, министры иностранных дел ЕС не смогли достичь консенсуса по запрету на выдачу виз россиянам. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме.
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