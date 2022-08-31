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В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам
В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 31.08.2022
В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз россиянам, заявил во... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:58
2022-08-31T13:01
в мире
евросоюз
дмитрий песков
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз россиянам, заявил во время общения с прессой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз. То есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и так далее. Ну, будут создавать неудобства для людей. Ничего в этом хорошего нет. Их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. Еще одна спираль этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране", - сказал Песков.
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в мире, евросоюз, дмитрий песков, новости - туризм
В мире, Евросоюз, Дмитрий Песков, Туризм, Новости - Туризм
12:58 31.08.2022 (обновлено: 13:01 31.08.2022)
 
В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам

Песков: жители Евросоюза тоже могут столкнуться с неудобствами во время поездок в Россию

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз россиянам, заявил во время общения с прессой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз. То есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и так далее. Ну, будут создавать неудобства для людей. Ничего в этом хорошего нет. Их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. Еще одна спираль этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране", - сказал Песков.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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В бундестаге призвали ЕС успокоить противников виз для россиян
 
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