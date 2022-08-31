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В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам
В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 31.08.2022
В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз россиянам, заявил во... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:58
2022-08-31T12:58
2022-08-31T13:01
в мире
евросоюз
дмитрий песков
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз россиянам, заявил во время общения с прессой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз. То есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и так далее. Ну, будут создавать неудобства для людей. Ничего в этом хорошего нет. Их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. Еще одна спираль этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, дмитрий песков, новости - туризм
В мире, Евросоюз, Дмитрий Песков, Туризм, Новости - Туризм
12:58 31.08.2022 (обновлено: 13:01 31.08.2022)
В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Песков: жители Евросоюза тоже могут столкнуться с неудобствами во время поездок в Россию