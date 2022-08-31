https://ria.ru/20220831/vizy-1813399773.html

В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам

В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 31.08.2022

В Кремле прокомментировали планы ЕС ограничить выдачу виз россиянам

Жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз россиянам, заявил во... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:58

2022-08-31T12:58

2022-08-31T13:01

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз россиянам, заявил во время общения с прессой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какие-то страны говорят об ограничении процесса выдачи виз. То есть их будет выдаваться меньше, будет более затяжной период и так далее. Ну, будут создавать неудобства для людей. Ничего в этом хорошего нет. Их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. Еще одна спираль этого безрассудного русофобского отношения к нашей стране", - сказал Песков.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, дмитрий песков, новости - туризм