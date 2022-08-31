https://ria.ru/20220831/vizy-1813387804.html

СМИ узнали, какие страны хотят ограничить въезд россиян через свои границы

СМИ узнали, какие страны хотят ограничить въезд россиян через свои границы - РИА Новости, 31.08.2022

СМИ узнали, какие страны хотят ограничить въезд россиян через свои границы

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении РФ, пока это не произойдет, намерены принять меры на... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:33

2022-08-31T12:33

2022-08-31T12:44

в мире

россия

евросоюз

шенгенская виза

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении РФ, пока это не произойдет, намерены принять меры на национальном уровне, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение совместное заявление стран.Согласно документу, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие визовые меры", которые "значительно сократят поток российских граждан в Евросоюз и шенгенскую зону"."Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы", - приводит издание выдержку из заявления.Главы МИД стран-членов Евросоюза попытаются в среду в Праге преодолеть разногласия по вопросу ограничения выдачи шенгенских виз гражданам России, на котором настаивают некоторые государства ЕС, в первую очередь, страны Балтии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

https://ria.ru/20220830/shengen-1812986940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, евросоюз, шенгенская виза, новости - туризм