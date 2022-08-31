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СМИ узнали, какие страны хотят ограничить въезд россиян через свои границы - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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СМИ узнали, какие страны хотят ограничить въезд россиян через свои границы
СМИ узнали, какие страны хотят ограничить въезд россиян через свои границы - РИА Новости, 31.08.2022
СМИ узнали, какие страны хотят ограничить въезд россиян через свои границы
Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении РФ, пока это не произойдет, намерены принять меры на... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:33
2022-08-31T12:44
в мире
россия
евросоюз
шенгенская виза
туризм
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении РФ, пока это не произойдет, намерены принять меры на национальном уровне, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение совместное заявление стран.Согласно документу, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие визовые меры", которые "значительно сократят поток российских граждан в Евросоюз и шенгенскую зону"."Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы", - приводит издание выдержку из заявления.Главы МИД стран-членов Евросоюза попытаются в среду в Праге преодолеть разногласия по вопросу ограничения выдачи шенгенских виз гражданам России, на котором настаивают некоторые государства ЕС, в первую очередь, страны Балтии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
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в мире, россия, евросоюз, шенгенская виза, новости - туризм
В мире, Россия, Евросоюз, Шенгенская виза, Туризм, Новости - Туризм
12:33 31.08.2022 (обновлено: 12:44 31.08.2022)
 
СМИ узнали, какие страны хотят ограничить въезд россиян через свои границы

FT: Польша, Финляндия и страны Балтии могут ограничить въезд россиян через свои границы

© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаграничный паспорт гражданина Российской Федерации
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении РФ, пока это не произойдет, намерены принять меры на национальном уровне, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение совместное заявление стран.
Согласно документу, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва потребовали, чтобы Еврокомиссия предложила "соответствующие визовые меры", которые "значительно сократят поток российских граждан в Евросоюз и шенгенскую зону".
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ЕС готовится к "шенгенскому огораживанию" России
"Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы", - приводит издание выдержку из заявления.
Главы МИД стран-членов Евросоюза попытаются в среду в Праге преодолеть разногласия по вопросу ограничения выдачи шенгенских виз гражданам России, на котором настаивают некоторые государства ЕС, в первую очередь, страны Балтии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
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