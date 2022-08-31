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Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022
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Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС
Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022
Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС
Российская сторона активно отслеживает ситуацию с ограничениями на выдачу виз, которые планируют принять власти ЕС, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:07
2022-08-31T12:54
в мире
евросоюз
москва
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская сторона активно отслеживает ситуацию с ограничениями на выдачу виз, которые планируют принять власти ЕС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что европейские политики в течение 31 августа примут соответствующие решение."Это заявление Борелля нужно уточнить. Потому что накануне, когда работали министры иностранных дел, все-таки там имелись разногласия. Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, конечно, если это произойдет, потребует наших контрреакции", - сказал Песков.
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в мире, евросоюз, москва, россия, дмитрий песков
В мире, Евросоюз, Москва, Россия, Дмитрий Песков
12:07 31.08.2022 (обновлено: 12:54 31.08.2022)
 
Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС

Песков заявил, что Москва отслеживает ситуацию с возможными визовыми ограничениями в ЕС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВизовый центр Италии в Москве
Визовый центр Италии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Визовый центр Италии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская сторона активно отслеживает ситуацию с ограничениями на выдачу виз, которые планируют принять власти ЕС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что европейские политики в течение 31 августа примут соответствующие решение.
"Это заявление Борелля нужно уточнить. Потому что накануне, когда работали министры иностранных дел, все-таки там имелись разногласия. Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, конечно, если это произойдет, потребует наших контрреакции", - сказал Песков.
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