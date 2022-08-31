https://ria.ru/20220831/vizy-1813379824.html

Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС

Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022

Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС

Российская сторона активно отслеживает ситуацию с ограничениями на выдачу виз, которые планируют принять власти ЕС, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:07

2022-08-31T12:07

2022-08-31T12:54

в мире

евросоюз

москва

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская сторона активно отслеживает ситуацию с ограничениями на выдачу виз, которые планируют принять власти ЕС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что европейские политики в течение 31 августа примут соответствующие решение."Это заявление Борелля нужно уточнить. Потому что накануне, когда работали министры иностранных дел, все-таки там имелись разногласия. Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, конечно, если это произойдет, потребует наших контрреакции", - сказал Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, москва, россия, дмитрий песков