https://ria.ru/20220831/vizy-1813379824.html
Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС
Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022
Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС
Российская сторона активно отслеживает ситуацию с ограничениями на выдачу виз, которые планируют принять власти ЕС, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:07
2022-08-31T12:07
2022-08-31T12:54
в мире
евросоюз
москва
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776254297_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_13f99492937839829e6eacfa65c74796.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская сторона активно отслеживает ситуацию с ограничениями на выдачу виз, которые планируют принять власти ЕС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что европейские политики в течение 31 августа примут соответствующие решение."Это заявление Борелля нужно уточнить. Потому что накануне, когда работали министры иностранных дел, все-таки там имелись разногласия. Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, конечно, если это произойдет, потребует наших контрреакции", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220831/vizy-1813360240.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776254297_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_752ff00e0d3789838372997929c6fefe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, москва, россия, дмитрий песков
В мире, Евросоюз, Москва, Россия, Дмитрий Песков
12:07 31.08.2022 (обновлено: 12:54 31.08.2022)
Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС
Песков заявил, что Москва отслеживает ситуацию с возможными визовыми ограничениями в ЕС
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская сторона активно отслеживает ситуацию с ограничениями на выдачу виз, которые планируют принять власти ЕС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что европейские политики в течение 31 августа примут соответствующие решение.
"Это заявление Борелля нужно уточнить. Потому что накануне, когда работали министры иностранных дел, все-таки там имелись разногласия. Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. Подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, конечно, если это произойдет, потребует наших контрреакции", - сказал Песков.