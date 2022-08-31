https://ria.ru/20220831/vizy-1813360240.html

Бельгия выступила против запрета на визы для россиян

Бельгия выступила против запрета на визы для россиян - РИА Новости, 31.08.2022

Бельгия выступила против запрета на визы для россиян

Бельгия в вопросе туристических виз для граждан России выступает против полной изоляции, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:12

2022-08-31T11:12

2022-08-31T12:36

туризм

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евросоюз

туризм

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Бельгия в вопросе туристических виз для граждан России выступает против полной изоляции, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб."Нам представляется важным, чтобы усилия были направлены против конкретных людей, которые поддерживают (события на Украине. — Прим. ред.) <...> и пытаются обойти экономические санкции, которые мы приняли. <...> Мы не хотим привести к полной изоляции российского населения", — сказала Лябиб перед заседанием глав МИД Евросоюза в Праге.Ожидается, что визовый вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы, — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".

https://ria.ru/20220831/vizy-1813322424.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

визы, россия, украина, в мире, бельгия, евросоюз, туризм, новости - туризм