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Бельгия выступила против запрета на визы для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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Бельгия выступила против запрета на визы для россиян
Бельгия выступила против запрета на визы для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
Бельгия выступила против запрета на визы для россиян
Бельгия в вопросе туристических виз для граждан России выступает против полной изоляции, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:12
2022-08-31T12:36
туризм
визы
россия
украина
в мире
бельгия
евросоюз
туризм
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Бельгия в вопросе туристических виз для граждан России выступает против полной изоляции, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб."Нам представляется важным, чтобы усилия были направлены против конкретных людей, которые поддерживают (события на Украине. — Прим. ред.) &lt;...&gt; и пытаются обойти экономические санкции, которые мы приняли. &lt;...&gt; Мы не хотим привести к полной изоляции российского населения", — сказала Лябиб перед заседанием глав МИД Евросоюза в Праге.Ожидается, что визовый вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы, — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
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визы, россия, украина, в мире, бельгия, евросоюз, туризм, новости - туризм
Туризм, Визы, Россия, Украина, В мире, Бельгия, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
11:12 31.08.2022 (обновлено: 12:36 31.08.2022)
 
Бельгия выступила против запрета на визы для россиян

Глава МИД Бельгии Лябиб выступила против изоляции россиян в вопросе туристических виз

© AP Photo / Francois WalschaertsЗдание парламента Бельгии в Брюсселе
Здание парламента Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Francois Walschaerts
Здание парламента Бельгии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Бельгия в вопросе туристических виз для граждан России выступает против полной изоляции, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
"Нам представляется важным, чтобы усилия были направлены против конкретных людей, которые поддерживают (события на Украине. — Прим. ред.) <...> и пытаются обойти экономические санкции, которые мы приняли. <...> Мы не хотим привести к полной изоляции российского населения", — сказала Лябиб перед заседанием глав МИД Евросоюза в Праге.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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В бундестаге призвали ЕС успокоить противников виз для россиян
Ожидается, что визовый вопрос будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства — члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы, — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.
В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России, однако единой позиции по этому вопросу нет. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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