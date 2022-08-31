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Вилла Зеленского в Тоскане сдавалась россиянам, пишут СМИ

Вилла Зеленского в Тоскане сдавалась россиянам, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2022

Вилла Зеленского в Тоскане сдавалась россиянам, пишут СМИ

Виллу президента Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми сдавали паре проживающих в Великобритании россиян, утверждает тосканская... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:47

2022-08-31T20:47

2022-08-31T21:42

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украина

россия

владимир зеленский

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РИМ, 31 авг — РИА Новости. Виллу президента Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми сдавали паре проживающих в Великобритании россиян, утверждает тосканская газета il Tirreno. Издание сообщило, что некая россиянка ранее опубликовала фотографии из сада на небольшой территории дома. Уточняется, что местное агентство недвижимости вело переговоры с группой корейских туристов, которые хотели арендовать виллу на август за 50-70 тысяч евро. Тем не менее, сделка не состоялась, а чуть позже дом якобы сняли некие россияне из Лондона.После публикации il Tirreno с агентством недвижимости связались представители других итальянских СМИ и получили категорическое опровержение этой информации.Риелторы назвали сообщение il Tirreno фейковой новостью, отметив, что вилла сейчас свободна, однако летом ее снимала некая пара. В комментарии газете la Stampa агентство сообщило, что владельцы дома поставили условие не сдавать дом в аренду россиянам.

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в мире, италия, украина, россия, владимир зеленский