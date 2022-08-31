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В ВГТРК ответили на призыв Зеленского запретить все российские каналы в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022
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В ВГТРК ответили на призыв Зеленского запретить все российские каналы в ЕС
В ВГТРК ответили на призыв Зеленского запретить все российские каналы в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022
В ВГТРК ответили на призыв Зеленского запретить все российские каналы в ЕС
Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, комментируя РИА Новости призыв Владимира Зеленского запретить все российские каналы в ЕС, назвал... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T23:14
2022-08-31T23:14
евросоюз
ртр планета
европейский вещательный союз
украина
жозеп боррель
брюссель
вгтрк
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, комментируя РИА Новости призыв Владимира Зеленского запретить все российские каналы в ЕС, назвал подобное предложение глупым и нереализуемым, несмотря на все наложенные ограничения на российские телеканалы, лжи все равно не удается овладеть разумом обычных людей.Зеленский в среду призвал ЕС запретить вещание всех российских каналов на своей территории."Как можно к этому относиться, если предлагается не в открытой конкуренции точек зрения, аргументов, а вот таким вот способом решить вопрос дискуссии. Конечно, это глупо, конечно, это нереализуемо, но в отчаянии Зеленский видит, что даже сейчас, в таком состоянии (когда) запрещен Sputnik, RT, когда наложены ограничения на наш канал РТР Планета, созданный для соотечественников, все равно не удается лжи абсолютно овладеть мозгами обычных людей", - сказал Федоров.По его словам, та подчиненность, которую демонстрирует Европейский вещательный союз командам из Брюсселя никак не вяжется с понятиями о журналистике, с принципами независимой журналистики."Европейский вещательный союз, его новостные структуры отредактировали видеосюжет несколько месяцев назад, транслировавшийся по нашим каналам о сдаче боевиков Азова* в Мариуполе", - заявил Федоров.Он уточнил, что тогда по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал указания всем СМИ вырезать из видеосюжета кадры с нацисткой символикой.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220831/rt-1813587672.html
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евросоюз, ртр планета, европейский вещательный союз , украина, жозеп боррель, брюссель, вгтрк, владимир зеленский
Евросоюз, РТР Планета, Европейский вещательный союз , Украина, Жозеп Боррель, Брюссель, ВГТРК, Владимир Зеленский
23:14 31.08.2022
 
В ВГТРК ответили на призыв Зеленского запретить все российские каналы в ЕС

Дирекция ВГТРК назвала призыв Зеленского запретить вещание российских каналов в ЕС глупым

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров, комментируя РИА Новости призыв Владимира Зеленского запретить все российские каналы в ЕС, назвал подобное предложение глупым и нереализуемым, несмотря на все наложенные ограничения на российские телеканалы, лжи все равно не удается овладеть разумом обычных людей.
Зеленский в среду призвал ЕС запретить вещание всех российских каналов на своей территории.
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"Как можно к этому относиться, если предлагается не в открытой конкуренции точек зрения, аргументов, а вот таким вот способом решить вопрос дискуссии. Конечно, это глупо, конечно, это нереализуемо, но в отчаянии Зеленский видит, что даже сейчас, в таком состоянии (когда) запрещен Sputnik, RT, когда наложены ограничения на наш канал РТР Планета, созданный для соотечественников, все равно не удается лжи абсолютно овладеть мозгами обычных людей", - сказал Федоров.
По его словам, та подчиненность, которую демонстрирует Европейский вещательный союз командам из Брюсселя никак не вяжется с понятиями о журналистике, с принципами независимой журналистики.
"Европейский вещательный союз, его новостные структуры отредактировали видеосюжет несколько месяцев назад, транслировавшийся по нашим каналам о сдаче боевиков Азова* в Мариуполе", - заявил Федоров.
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Он уточнил, что тогда по просьбе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал указания всем СМИ вырезать из видеосюжета кадры с нацисткой символикой.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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ЕвросоюзРТР ПланетаЕвропейский вещательный союзУкраинаЖозеп БоррельБрюссельВГТРКВладимир Зеленский
 
 
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