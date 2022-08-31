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Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян

Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян - РИА Новости, 31.08.2022

Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян

Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Праге подтвердили право стран-членов в одностороннем порядке ограничивать въезд в союз через свою территорию, заявил... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:44

2022-08-31T17:44

2022-08-31T17:57

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Праге подтвердили право стран-членов в одностороннем порядке ограничивать въезд в союз через свою территорию, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.Главы МИД Евросоюза в среду на неформальной встрече в Праге договорились полностью остановить Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС."Мы подтвердили, что соседние с Россией страны могут принимать меры на национальном уровне для ограничения въезда в Евросоюз через их границы в соответствии с Шенгенским кодексом Евросоюза", - сказал он.

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Владимир Лаврентьев

в мире, прага, россия, евросоюз, жозеп боррель, туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии, санкции