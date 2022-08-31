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Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян
Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян
Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Праге подтвердили право стран-членов в одностороннем порядке ограничивать въезд в союз через свою территорию, заявил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:44
2022-08-31T17:44
2022-08-31T17:57
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Праге подтвердили право стран-членов в одностороннем порядке ограничивать въезд в союз через свою территорию, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.Главы МИД Евросоюза в среду на неформальной встрече в Праге договорились полностью остановить Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС."Мы подтвердили, что соседние с Россией страны могут принимать меры на национальном уровне для ограничения въезда в Евросоюз через их границы в соответствии с Шенгенским кодексом Евросоюза", - сказал он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, прага, россия, евросоюз, жозеп боррель, туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии, санкции
В мире, Прага, Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Туризм, Новости - Туризм, Санкции в отношении России, Санкции, Туризм
17:44 31.08.2022 (обновлено: 17:57 31.08.2022)
Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян
Боррель: ЕС подтвердил право стран в одностороннем порядке ограничивать въезд для россиян