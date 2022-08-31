Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220831/vezd-1813515853.html
Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян
Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян
Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Праге подтвердили право стран-членов в одностороннем порядке ограничивать въезд в союз через свою территорию, заявил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:44
2022-08-31T17:57
в мире
прага
россия
евросоюз
жозеп боррель
туризм
новости - туризм
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Праге подтвердили право стран-членов в одностороннем порядке ограничивать въезд в союз через свою территорию, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.Главы МИД Евросоюза в среду на неформальной встрече в Праге договорились полностью остановить Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС."Мы подтвердили, что соседние с Россией страны могут принимать меры на национальном уровне для ограничения въезда в Евросоюз через их границы в соответствии с Шенгенским кодексом Евросоюза", - сказал он.
прага
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прага, россия, евросоюз, жозеп боррель, туризм, новости - туризм, санкции в отношении россии, санкции
В мире, Прага, Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Туризм, Новости - Туризм, Санкции в отношении России, Санкции, Туризм
17:44 31.08.2022 (обновлено: 17:57 31.08.2022)
 
Евросоюз подтвердил право стран ограничивать въезд для россиян

Боррель: ЕС подтвердил право стран в одностороннем порядке ограничивать въезд для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Праге подтвердили право стран-членов в одностороннем порядке ограничивать въезд в союз через свою территорию, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Главы МИД Евросоюза в среду на неформальной встрече в Праге договорились полностью остановить Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС.
"Мы подтвердили, что соседние с Россией страны могут принимать меры на национальном уровне для ограничения въезда в Евросоюз через их границы в соответствии с Шенгенским кодексом Евросоюза", - сказал он.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
Инфографика
 
ТуризмВ миреПрагаРоссияЕвросоюзЖозеп БоррельТуризмНовости - ТуризмСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала