https://ria.ru/20220831/vertolety-1813396505.html
Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8
Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 31.08.2022
Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8
Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:47
2022-08-31T12:47
2022-08-31T14:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в среду в Минобороны РФ."За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,7 тысячи украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813398036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
12:47 31.08.2022 (обновлено: 14:18 31.08.2022)
Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8
Российские военные сбили в воздухе три украинских вертолета Ми-8