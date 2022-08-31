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Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/vertolety-1813396505.html
Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8
Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 31.08.2022
Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8
Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:47
2022-08-31T14:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в среду в Минобороны РФ."За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,7 тысячи украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813398036.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
12:47 31.08.2022 (обновлено: 14:18 31.08.2022)
 
Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8

Российские военные сбили в воздухе три украинских вертолета Ми-8

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,7 тысячи украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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