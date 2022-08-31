https://ria.ru/20220831/vertolety-1813396505.html

Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8

Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8 - РИА Новости, 31.08.2022

Российские военные сбили три украинских вертолета Ми-8

Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:47

2022-08-31T12:47

2022-08-31T14:18

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Войска Украины в ходе попыток возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях потеряли за двое суток 1,7 тысячи человек, сообщили в среду в Минобороны РФ."За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,7 тысячи украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813398036.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность