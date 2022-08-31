https://ria.ru/20220831/vef-2022-1813308063.html

Хабаровский край завершил строительство павильона к ВЭФ-2022

Хабаровский край завершил строительство павильона к ВЭФ-2022 - РИА Новости, 31.08.2022

Хабаровский край завершил строительство павильона к ВЭФ-2022

Хабаровский край завершил строительство павильона на выставке "Улица Дальнего Востока" к VII Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет с 5 по 8... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T04:36

2022-08-31T04:36

2022-08-31T04:36

экономика

хабаровский край

россия

большой уссурийский (остров)

sukhoi superjet

вэф-2022

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ХАБАРОВСК, 31 авг - РИА Новости. Хабаровский край завершил строительство павильона на выставке "Улица Дальнего Востока" к VII Восточному экономическому форуму (ВЭФ), который пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке, сообщает правительство региона.Отмечается, что концепция павильона выполнена на тему "Технологическое лидерство". По словам замминистра экономического развития края – начальника управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта края Валентины Филоненко, завершены возведение и отделка всей конструкции, доставлена необходимая мебель, стенды. Сейчас идут последние проверки мультимедийного оборудования. Площадь павильона - около 550 "квадратов". Все пространство функционально разбито на три части – центральный модуль, сценическая площадка и уличная зона "Набережная Амура".В центральном модуле находится внутренняя выставочная экспозиция, включающая несколько тематических зон, посвященных промышленному и инвестиционному потенциалам региона, туризму. В центре павильона - интерактивный стол, очертаниями повторяющий границы Хабаровского края на карте России. Эта зона демонтирует флагманские проекты развития региона – остров Большой Уссурийский, межвузовский кампус, Хехцир, Дальневосточный художественный музей и другие.Инсталляция, посвященная промышленному потенциалу, показывает возможности авиа- и судостроения региона. Также в этой зоне представлен VR-стенд для виртуальной прогулки по салону и кабине самолета SSJ-100, разъяснила Филоненко.Мультимедийные инсталляции "Туризм" и "Инвестиции" рассказывают об уникальных туристических достопримечательностях и проектах края. На основном подиуме также находится фотозона "Чемпионы" - специальная конструкция с вращающимся основанием, которое создает эффект двигающихся фигур по технологии синематографики. Для фотографирования представлены изображения хоккеиста с мячом, хоккеиста с шайбой или футболиста с мячом. За основным подиумом расположена зона "Набережная Амура" - в виде аллеи, концептуально представляющей проект обновления набережной в Хабаровске. Площадь этой экспозиции составляет около 100 квадратных метров.

https://ria.ru/20220831/vef-1813306395.html

https://ria.ru/20220830/vef-2022-1813075719.html

хабаровский край

россия

большой уссурийский (остров)

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экономика, хабаровский край, россия, большой уссурийский (остров), sukhoi superjet, вэф-2022